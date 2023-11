Estas conclusiones no son nuevas para la ciudad. De hecho, desde 2021 los habitantes de Medellín han padecido el golpe del aumento descontrolado en los precios de la vivienda y los locales comerciales en El Poblado.

Desde la Alcaldía explican que no es tan sencillo aumentar los precios luego de dos años de contrato de arrendamiento. El aumento debe ser de mutuo acuerdo, o si no se pueden activar protecciones especiales para los arrendatarios, quienes han construido un negocio con esfuerzo y lo han acreditado.

“Todo está subiendo, los apartamentos aquí los están pidiendo para alquilarlos en Airbnb, y a los que no, les han subido el precio. Yo lo pensé mucho para aumentarlo, porque los que están en el local eran muy buenas pagas, pero no puede uno desaprovechar las oportunidades. Quién sabe esta bonanza cuánto vaya a durar” , manifestó el propietario de un local de El Poblado, quien decidió duplicar el arriendo, con la buena suerte de que su inquilino aceptó.

El asunto es que muchos han decidido irse ante el primer lance del propietario, porque han dejado de comulgar con el sector y sienten que ya no es lo que era, que allí están perdiendo la identidad. El Poblado es un sector caracterizado por los malos olores, la explotación sexual y el consumo de drogas.

A La Lonja le preocupa este panorama, que no solo afecta a los comerciantes, sino a los habitantes tradicionales del sector y a la misma ciudad, porque no hay una planeación clara de cómo es que Medellín se volverá una ciudad turística, y no hay suficientes inversiones para atender a la demanda.

“Estamos de acuerdo en que hay una realidad que no se pueden desconocer. La vivienda turística es un motor para dinamizar la propiedad raíz que tiene una caída del 70% en Medellín. El tema no es prohibirla, es reconocerla como una realidad, pero ajustar las normas. Tampoco podemos llegar a ese extremo de la liberalización de que sean permitidas en todas las propiedades horizontales”, advirtió Pérez.

Ante este panorama, cada mes desaparecen decenas de negocios que fueron tradicionales durante años en El Poblado porque el precio del arrendamiento los asfixia o porque ya no comulgan con las nuevas dinámicas del sector.