Cuatro vecinos de una parcelación de casas campestres en el alto del Escobero no se pueden ni ver porque llevan casi dos años en un pleito por unas tierras en las que todos creen tener la razón , los documentos legales no concuerdan con la realidad y, por ahora, las autoridades no han podido resolver.

Los vecinos de Loaiza llevaban meses buscando que algún medio de comunicación los escuchara porque, según ellos, el líder gremial se estaría apropiando de los terrenos donde viven desde hace casi 10 años y además estaría usando su influencia para que la estación de Policía del Escobero se pusiera a su favor.

Como prueba tienen los planos de la parcelación que hacen parte del reglamento de la copropiedad según los cuales el terreno de Loaiza (que es el número 6) tiene 4.800 metros y es más pequeño que los lotes 5, 7 y 8, que son con los que tiene el problema. Ese plano del reglamento coincide con otro mapa que está en la oficina de Planeación de Envigado desde el 2008, cuando se constituyó la parcelación. Por esa misma extensión de tierra que aparece en esos planos es que todos pagan la administración y, por una extensión similar, pagan el impuesto predial.

De acuerdo con esos documentos, los vecinos de Loaiza tienen puestas sus cercas y sus linderos y no habría razón para estarlos tumbando, y la pelea, a simple vista, parecería un absurdo.Pero el problema no es tan sencillo: resulta que Loaiza fue el último de los vecinos que llegó a la parcelación en 2017, cuando le compró el lote, ya con la casa construida, a un comerciante llamado Mauricio Echeverri, que era antes también el dueño de los lotes 5 y 7. Previo a la llegada de Loaiza, y durante sus cuatro primeros años en Valladolid, no tuvo problemas con sus vecinos: no había cercas ni portones y los linderos eran naturales: plantas, árboles y una quebrada.