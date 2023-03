“A Antioquia no se la pueden tomar el petrismo ni el quinterismo”: Mauricio Tobón

Entre las opciones que suenan para la Gobernación de Antioquia en las próximas elecciones está Mauricio Tobón, quien hace cuatro años fue candidato para este cargo y logró 207.678 votos. Fue gerente del Idea en la administración de Luis Pérez. Habló de su proceso de recolección de firmas y las alianzas con Juan Diego Gómez, Eugenio Prieto y Andrés Julián Rendón. Ayer invitaron a Luis Fernando Suárez a unirse a las conversaciones.

Cómo va la recolección de firmas.

“La anterior aspiración mía a Gobernación fue por firmas, no lo hice dentro de ningún partido político, porque nunca he tenido jefaturas políticas. Y en esta repetimos ese ejercicio, estamos en la calle recogiendo firmas. Pero no ha sido nada fácil: la gente está muy reactiva contra los políticos, contra los candidatos, contra los partidos”.

¿Por qué cree que pasa?

“Es muy, muy fuerte comparado con lo que pasó hace cuatro años. O sea, firmas válidas ya tengo el 50%, pero la gente no está firmando como firmaba en otras épocas. Tiene rabia contra los políticos. Yo creo que hay una desunión grande, un divorcio entre la ciudadanía y los gobernantes a nivel nacional, departamental y local. Y eso es culpa de los gobernantes, sin duda alguna”.

Si dice que tiene 50% de firmas válidas, ¿cuántas ha recogido?

“Tenemos 25.000 firmas válidas, de las 50.000 que necesitamos. Recogidas puedo tener de 60.000 a 70.000 firmas”.

¿Cómo validan esas firmas?

“Cogemos los formularios y con un software que tenemos, hay bases de datos públicas: de Policía, Procuraduría, Contraloría, donde aparece cédula y nombre. Se hace una verificación para saber que la cédula de quien firmó sí corresponde a ese nombre. Hemos encontrado muchas falsas, números de cédulas que son de 1912. Muchas veces el número de la cédula sí corresponde al nombre, pero cuando vamos a ver en Registraduría, la persona está fallecida”.

¿Y los costos de la recolección?

“De mi bolsillo, de mi plata. No he salido a pedir y tengo, entre amigos, familia y personas que hemos conseguido por Landing Page, a unas 500 personas recogiéndome firmas”.

¿Cómo van las conversaciones con Juan Diego Gómez, Eugenio Prieto y Andrés Julián Rendón, en el llamado “pacto de Indiana”?

“Ese pacto de Indiana fue un desayuno en un restaurante, en Indiana. Seguimos teniendo reuniones permanentes. Hay, en este momento unidad en que no representamos la continuidad de Medellín ni del gobierno nacional; que defenderemos la unidad del departamento por encima de cualquier cosa; que vamos a atacar todo hecho de corrupción que pueda involucrarse en el proceso electoral o en el gobierno; y que tenemos propuestas comunes”.

¿Cómo van a decidir cuál de todos va a ser el candidato?

“Estamos buscando el mecanismo. Si otro de mis compañeros claramente se ve que puede ser el gobernador, estoy dispuesto a apoyarlo, y espero que si es el caso contrario, ellos me apoyen a mí. Nuestro grupo representa la derecha. Sabemos que hay un bloque con Julián Bedoya, que apoyó a Petro; Esteban Restrepo, el candidato del alcalde Quintero, y Luis Pérez. A Antioquia no se la pueden tomar el petrismo ni el quinterismo ni el luisperismo. Hay que acabar con eso que nos quieren practicar, que es partirnos para gobernar y manejar este departamento”.

¿Cómo así?

“A Antioquia nos la quieren dividir, robar, partir. Quieren crear el departamento de Urabá, el departamento del Magdalena, un departamento con el Bajo Cauca, unido con partes de Sucre y Bolívar. Haremos oposición férrea al gobierno nacional y a las instituciones que quieran partirla, como podría pasar en un gobierno aliado Petro, donde gobernaran Esteban Restrepo o Luis Pérez o Julián Bedoya”.

¿Cómo ve la gestión del departamento hoy?

“Una Antioquia con más ciudadanos pobres. Tenemos regiones abandonadas como el Bajo Cauca, donde manda el terrorismo, los ciudadanos se tienen que esconder y no pueden salir a ejercer sus actividades normales. No se ve que hayamos avanzado en obras importantes de infraestructura. El puerto de Urabá es una iniciativa privada que llevamos trabajando 70 años; Ferrocarril no pudimos avanzar; las 4G van en su marcha, pero este es un departamento lleno de problemas”.

¿Y cómo ve la capital?

“La ciudad está en un momento que no habíamos vivido, completamente dividida; siempre habíamos encontrado orgullo y unidad y hoy no hay sino desunión. Sin duda alguna, el alcalde Quintero es el responsable de la desunión de los medellinenses. Hay que hacer un llamado a toda la ciudadanía para volver a ese Medellín unido, en el que nosotros nos encontramos para hacer y construir y no esa Medellín que hoy nos está dejando Daniel Quintero”.

¿Qué cree que es lo peor?

“Ver, por ejemplo, lo de Buen Comienzo es muy triste, instituciones que desarrollaban de una buena forma su tarea, simplemente las aislamos, las hicimos a un lado, y Buen Comienzo terminó en cuestionamientos y dudas sobre corrupción. Esta es una ciudad construida por todos, los empresarios han sido parte activa y los aislamos, nos dedicamos a perseguirlos. Proantioquia ha sido motor del desarrollo de este departamento y de Medellín, y algunos sectores han querido satanizarla, particularmente desde la administración distrital”.

Usted como aspirante a gobernador, ¿a cuál de los precandidatos ve fuerte para ser alcalde?

“Yo creo que hay gente muy buena y valiosa, pero no ha salido el que vaya a ganar. En un momento dado, Gilberto Tobón era la sensación, pero ya no lo es; en un momento decían que iban a llegar los candidatos de Quintero: Juan Carlos Upegui, Albert Corredor, pero hoy no se ven como los que vayan a ganar. Un candidato de la derecha que tenga la delantera, tampoco lo hay”.

¿Su percepción frente a Quintero por qué cambió?

“Yo era de los que creía en que esto iba a ir por un buen rumbo. En el empalme de Quintero estuvo la Cámara de Comercio de Medellín, presidentes de compañías muy prestantes de la región, empresarios, gremios, porque creíamos que esa era la gran apuesta para continuar lo bueno que estábamos haciendo en Medellín durante tantos años. Pero rápidamente nos decepcionamos y nos dimos cuenta de que esto no iba por el camino correcto”.

¿Cuál es su relación con Minuto 30, que hace eco a Quintero?

“Te voy a decir claramente, yo soy un accionista minoritario en Minuto 30, es un proyecto muy bonito que nació hace 14 años, que es una importante fuente de información para la región y para el país, y brinda oportunidades de crecimiento al periodismo. Pero soy socio minoritario, no soy periodista, no participo activamente en lo que allí se escribe, tiene su propio director y gerente, no pertenezco a la junta directiva. No tengo cómo intervenir en lo que se hace en Minuto 30”.

Bueno, hablando de su visión sobre el gobierno nacional, ¿cómo gobernaría de la mano de Petro con tantas diferencias?

“Hoy no coincido en casi nada con el gobierno nacional, pero me toca gobernar con el gobierno de Petro. Toca buscar cómo haremos el Ferrocarril de Antioquia, cómo terminamos las 4G, cómo avanzamos en la conectividad de este departamento, cómo se maneja la seguridad. Con Petro tocará gobernar, porque son primero los antioqueños. En los programas que vayan a beneficiar a este departamento hay que trabajar con el gobierno nacional”.