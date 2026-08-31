“Tenemos un déficit tremendo”: CEO de Erco Energía alerta por apagón en Colombia

Erco Energía cerró una ronda de inversión por US$129 millones, una de las mayores operaciones de capital anunciadas por una empresa colombiana en 2026, en un momento de crecientes alertas sobre el abastecimiento eléctrico y de rezagos en la entrada de nuevos proyectos. Los recursos permitirán a la compañía acelerar su expansión en generación solar, almacenamiento y movilidad eléctrica. Por eso, su cofundador y CEO, Juan Camilo López, conversó con EL COLOMBIANO y advirtió que el país enfrenta un déficit energético que exige más inversión, confianza y procesos regulatorios más ágiles. Lea más: Boom en el país de minigranjas solares: crecieron más de 3.600% en solo tres años, pero tiene retos

Hicieron un levantamiento de inversión que se convirtió en un hito. ¿Qué lecciones deja?

“Fue bastante largo, mucho más de lo esperado. Fue de más de un año y medio. Creo que uno de los principales aprendizajes fue que las inversiones que se realizan en aspectos sociales, ambientales y de gobierno corporativo son precisamente inversiones, no gastos. Este fue uno de los puntos que más fortalecieron nuestra posición frente a los inversionistas y que nos ayudaron mucho a traer fondos de diferentes partes del mundo y a consolidar esta transacción. Adicionalmente, otro de los aprendizajes fue que percibí que hay más recursos que proyectos y portafolios para invertir en el sector de energía. Lo que pasa es que hemos notado que la dificultad está en que, para los fondos, es muy difícil encontrar portafolios que tengan un tamaño suficiente para invertir y que, además del tamaño, tengan el rigor y las prácticas que se requieren para que estos fondos puedan desplegar sus capitales”.

Y los fondos de inversión...

“Un gran aprendizaje de esta transacción fue que estuvo compuesta por tres fondos principales: OGM Infrastructure, que es un fondo de Washington y que, a su vez, tiene unos inversionistas detrás; Norfund, que es el fondo del Gobierno de Noruega; y NUV (Next Utility Ventures), que es el fondo de Corporate Ventures de EPM, gestionado por Axon Partners. Este tipo de fondos en una negociación es un reto tremendo, porque cada uno tiene su visión y sus requerimientos. Eso fue gran parte de lo que hizo difícil el cierre. Era un acuerdo de accionistas complejo, pero ahí se dieron muchos aprendizajes para la compañía”.

¿Qué significa ahora levantar muchos recursos?

“En Erco siempre hemos hecho las cosas juiciosamente y hemos sido rentables. Eso nos llevó a manejar la compañía de una manera que, a pesar de que ya hemos venido creciendo mucho, todavía es muy austera, como desde cuando empezamos. Esta compañía empezó sin inversión inicial. Entonces, todos esos aprendizajes que tuvimos de ser una startup con pocos recursos los aplicamos ahora en una compañía de 1.000 empleados, teniendo que hacer rendir los recursos para continuar con la operación y un crecimiento escalonado”.

¿De qué forma se van a materializar esos recursos?

“Estos recursos entran al patrimonio de la compañía. No son específicos para proyectos; es decir, no son recursos de project finance. Los vamos a utilizar para aumentar nuestra capacidad de generación. Otros estarán destinados al crecimiento, a nuevas líneas de negocio, como almacenamiento de energía y movilidad eléctrica, y a expansión regional. En temas de proyectos, tenemos una meta de llegar a 1,3 GW pico instalados de potencia en 2030, con 550 MWh en baterías y una comercialización de 300 GWh al mes, que representa poco más del 3% de la energía que se comercializa en el país. Estos recursos son los habilitadores de ese plan. Todos habilitan el apalancamiento de deuda para construir esos proyectos”. Puede leer: Erco Energía: la empresa paisa que comercializa energía solar

En un contexto de crisis del sector energético, con El Niño y un rezago en las metas de energías renovables, ¿qué tanto puede aportar este hito de Erco?

“Estamos haciendo todo lo posible para acelerar la entrada de proyectos. Sin embargo, tenemos una limitación, en el sentido de que todavía están en fase de desarrollo y construcción y dependen de diferentes instituciones, de la regulación existente y de los procesos que deben surtirse. Como compañía, estamos comprometidos con acelerar la entrada de proyectos solares con almacenamiento de energía, para darle más firmeza a unas fuentes que son complementarias a las existentes. Como país, necesitamos las térmicas y las hidroeléctricas para que este sector sea viable. La energía solar está marcando la pauta por su velocidad de implementación y porque puede desarrollarse en más zonas que la eólica. Es una fuente complementaria, y las baterías ayudan a darle mayor relevancia y firmeza. Estamos comprometidos con acelerar su ejecución. Pero, en vista de lo que está pasando en el sector, necesitamos políticas que permitan acelerar la entrada de los proyectos. Se requieren facilidades con los operadores de red para los procesos de conexión, así como agilizar las consultas previas, las licencias ambientales y los permisos de las corporaciones. Todo esto depende de otras instituciones y políticas. Aquí es donde el Gobierno tiene que hacer grandes esfuerzos para facilitar la entrada de estos proyectos. Adicionalmente, ha venido saliendo nueva regulación en materia de almacenamiento de energía, pero necesitamos que esas leyes se conviertan en regulaciones específicas para poder materializar estos proyectos y darles la rentabilidad que necesitan para que haya más inversión”.

Entonces, si le entiendo bien, el problema son los temas regulatorios y que el Estado agilice los procesos. ¿Es así?

“Más que un problema, lo llamaría un reto, porque nosotros tenemos un marco que hay que cumplir, y lo que pasa es que ese marco no fue específicamente diseñado para estas tecnologías. Las hidroeléctricas son fuentes que tardaban muchísimos años en construirse y daban tiempo de pedir la licencia. La solar es una fuente mucho más expedita y, por lo tanto, necesita procesos mucho más expeditos. Eso es lo que tenemos que ver rápidamente, que se siga regulando para que cada fuente tenga su regulación específica y se entienda que estos proyectos no tienen tanto impacto como lo tienen otros proyectos, para que se faciliten los procesos. El mayor reto ha sido poder integrar todas las instituciones que participan, desde la ANLA, la UPME, la CREG, los operadores de red y XM, el proceso de conexión, juntar todas esas puntas, más la parte técnica y la construcción. Y súmale a eso la consecución del financiamiento del proyecto. Todo esto hace que esos proyectos tarden más de lo esperado. Lo que necesitamos ahora son fast tracks en todo para poder entrar proyectos a generar lo más rápido posible”.

En esta coyuntura, con alertas sobre un posible apagón, racionamientos y retrasos en la entrada de nuevos proyectos, ¿qué riesgos se presentan?

“Son absolutamente ciertas. Aquí no se está inventando nada y a este Gobierno entrante le tocó asumir un sector con un déficit tremendo. Las alertas de un potencial racionamiento son inminentes y el potencial apagón es un riesgo real. A las personas que ven el sector energético desde afuera, como si no fuera con ellos, hay que decirles que la energía está completamente relacionada con el crecimiento económico. Incluso dejando de lado el racionamiento y el apagón, un país que no tenga energía suficiente para crecer va a crecer más lentamente. Eso es algo que es importante para todos. Este es un tema del que depende el crecimiento de Colombia como país y la recuperación de los recursos que hemos tenido recientemente. La energía es el insumo principal del crecimiento de un país. Entonces, todos esos puntos, desde mi perspectiva, son absolutamente reales. Tenemos hoy un déficit tremendo en el sector energético, y no solamente desde la generación, sino también desde otras aristas, como la transmisión y la distribución. Este país necesita mucha inversión en el sector energético, desde la generación, la transmisión y la distribución”. En contexto: ¡Se encienden alertas! Colombia ya vive racionamiento técnico de energía, ¿eso qué significa?

¿Cómo entra en ese panorama la inversión?

“El país requiere generar mucha confianza inversionista. Como se vio en los últimos años, muchas compañías que tenían proyectos aquí se retiraron. Compañías de diferentes países europeos, que tenían inversiones potencialmente grandísimas en La Guajira, se retiraron. Fueron compañías que vendieron sus portafolios porque las dificultades que tuvieron con las comunidades fueron mayores a las esperadas. Eran compañías acostumbradas a otros países, que venían de hacer inversiones en Chile, Italia, España y Portugal, y que claramente tenían que lidiar y trabajar con las comunidades de la mano para que los proyectos salieran a tiempo. Se dieron cuenta de que aquí estaba siendo mucho más difícil. Los temas ambientales en Colombia también son complejos. Entonces, se tiene que crear confianza inversionista y apoyo de las instituciones para que esos proyectos se den, para que lo que está sucediendo con el potencial racionamiento y el apagón no vuelva a suceder. Porque eso ya es inminente. La entrada de esos proyectos no va a cubrir lo que está sucediendo hoy. Hoy lo que tenemos que hacer es eficiencia energética y cuidar el recurso, porque realmente los proyectos que están entrando en este momento nos van a poner en una mejor posición para un futuro fenómeno de El Niño. Porque estos fenómenos van a seguir ocurriendo; ese es el tema. No podemos pensar que esto es un asunto de un momento. Este inminente racionamiento que viene ya está a la vuelta de la esquina. Vamos a tener que afrontarlo siendo juiciosos con los recursos que tenemos. Pero tenemos que crear un sector energético que le dé a Colombia lo que necesita para su próximo crecimiento económico y para su sostenibilidad”. Lea más: Gobierno pone $1,5 billones para aliviar las deudas del sector de energía y evitar un apagón

¿Cree que Medellín puede consolidarse algún día como la capital energética?