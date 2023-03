“Los ciudadanos perciben los efectos de las ineficiencias de las instituciones”: directora de Medellín Cómo Vamos

“No estoy de acuerdo. Sí hay una inflación alta en los alimentos, que es un fenómeno que tenemos a nivel nacional, pero hay tener en cuenta que sí es una responsabilidad de las entidades locales y regionales ofrecer los programas de protección para este tipo de situaciones, en donde hay choques económicos que hacen que las familias no puedan tener la cantidad suficiente de alimentos.

Pasando al tema del hambre, que fue uno de los principales hallazgos del informe, el alcalde de Medellín argumentó este viernes que estaba asociado a temas como el incremento de la gasolina, la inflación y el valor de los servicios públicos, dando a entender que es un asunto transversal a todo el país y no necesariamente atado a las realidades locales y la gestión del gobierno distrital, ¿está de acuerdo con eso?

De esta forma empieza a descreer esa satisfacción, como lo observamos en instituciones como Telemedellín, Ruta N, entra otras, en las que no queda claro cuál es el norte y si el perfil de quienes las dirigen tengan la experticia que en administraciones pasadas tenían. Pese a que tienen unos presupuestos altos, se va perdiendo esa eficiencia en la prestación del servicio, como también lo hemos visto con Empresas Públicas de Medellín (EPM).

“Yo creo los ciudadanos empiezan a percibir a percibir los efectos de las ineficiencias que se están presentando en las instituciones públicas, muchas de ellas por cambios que se dan se dan en el gobierno, la aparición de personas que no tienen la preparación necesaria en los temas técnicos. Eso genera que se vaya perdiendo el conocimiento y la historia que tienen las instituciones.

Uno de los resultados más alarmantes de la encuesta fue el desplome de la confianza de los ciudadanos en las instituciones locales, ¿por qué no logra levantar cabeza la ciudad en ese tema?

El gobierno local no es responsable del alza de los precios, pero sí responsable de no estar respondiendo responsablemente ante esa situación. Como lo vemos en este momento, el gobierno también es responsable de ser vigilante de los programas que proveen esa alimentación a los niños pequeños, como Buen Comienzo”.

El informe también muestra insatisfacción con el estado de las vías, la gestión de los residuos sólidos y el ruido, muchos de ellos en los que Medellín tenían una buena gestión, ¿bajo su interpretación, por qué se le dejó coger ventaja a esos problemas?

“Seguramente porque no se le ha dado continuidad a las acciones que tradicionalmente Medellín ha implementado para esos problemas, no se están realizando con la eficiencia que se debe. Medellín, en estos dos últimos años, ha tenido uno de los presupuestos más altos de su historia, entonces ahí la pregunta es por qué eso no se está viendo reflejado en los bienes públicos”.

Con base en ese panorama, ¿cuáles cree que son esas tareas más importantes que quedan de cara al futuro?

“Yo creo que los mismos ciudadanos sienten esas prioridades. La mayoría está en salud, segundo en educación, sobre todo en primera infancia, también en pobreza y vulnerabilidad. Esos temas son fundamentales, son los que exigen una atención estructural y programas bien armados, para que de verdad se puedan suplir esas necesidades. También es importante la seguridad, la atención a los bienes y servicios ambientales”.