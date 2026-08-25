“Sí es viable que el empresariado antioqueño participe en reconstrucción de Chocó y el Eje”: presidenta Cámara de Comercio de Medellín

A pesar de que Lina Vélez ha estado al frente de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia durante 25 años, y ha sido desde allí un engranaje fundamental en el progreso del departamento, no suele dar muchas entrevistas. Ella explica que el trabajo es de todos los empresarios, no de ella.
Por eso, además de querer conocer sus propuestas de cara a la reconstrucción que exige el terremoto, también quisimos tocar los hitos de la Cámara en este cuarto de siglo. Lina Vélez de Nicholls resume el papel de la institución en una palabra: articular. Gracias a esa gestión, la Cámara fue un actor clave en la estructuración de las vías 4G, pero también en la reactivación económica frente a desastres y en la veeduría a los recursos públicos.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Vélez dice que los empresarios antioqueños están dispuestos a poner el hombro en la reconstrucción, puntualiza que la carretera Quibdó-Medellín es una prioridad y están dispuestos a apoyarla, toda vez que a lo largo de los años, según explica, se han gastado $2,2 billones que habrían sido suficientes para construirla “tres veces”.