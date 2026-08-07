Las dos vías que sacarán al Oriente antioqueño a las autopistas 4G

Aunque el Oriente es uno de los mayores polos de desarrollo de Antioquia, por esta subregión no transita ninguna de las autopistas de cuarta generación (4G). Para no quedarse al margen, desde la Gobernación avanzan en la estructuración de dos corredores viales para poder conectar con los megaproyectos de este tipo: Pacífico 2, las Vías del Nus y autopistas del Magdalena.
Se trata de los corredores La Ceja-La Pintada y El Santuario-Providencia, los cuales se encuentran en estructuración por parte del Departamento para construirlos, mediante Alianzas Público-Privadas (APP), con el fin de aumentar las posibilidades de conexión vial y no dejar a este territorio sometido únicamente a la autopista Medellín-Bogotá, que es una vía de primera generación (1G).