EPM advierte que, en caso de no alcanzar metas de ahorro, será necesario “hacer interrupciones en diciembre”

En medio de la sequia por el fenómeno de El Niño, Empresas Públicas de Medellín (EPM) advirtió que el problema apenas está arrancando y que la ciudadanía debe prepararse para diciembre, enero y febrero, los meses más exigentes para el ahorro de agua.
Así lo reconoció públicamente Humberto Iglesias, gerente encargado general de EPM, quien puntualizó que el hecho de que se presenten precipitaciones no significa que el problema sobre el bajo nivel de los embalses se haya acabado. “Las lluvias puntuales ayudan sin lugar a dudas, pero no son suficientes y seguimos consumiendo más agua de lo que está entrando a nuestras fuentes y caudales”, sostuvo.
Para Iglesias, esta situación apenas está empezando y aún no se ha llegado a la etapa más crítica. “Tenemos que prepararnos desde ahora para los meses más exigentes que se vienen, que seguramente van a ser diciembre, enero y febrero”, puntualizó.