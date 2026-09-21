EPM advierte que, en caso de no alcanzar metas de ahorro, será necesario “hacer interrupciones en diciembre”

En medio de la sequia por el fenómeno de El Niño, Empresas Públicas de Medellín (EPM) advirtió que el problema apenas está arrancando y que la ciudadanía debe prepararse para diciembre, enero y febrero, los meses más exigentes para el ahorro de agua. Así lo reconoció públicamente Humberto Iglesias, gerente encargado general de EPM, quien puntualizó que el hecho de que se presenten precipitaciones no significa que el problema sobre el bajo nivel de los embalses se haya acabado. “Las lluvias puntuales ayudan sin lugar a dudas, pero no son suficientes y seguimos consumiendo más agua de lo que está entrando a nuestras fuentes y caudales”, sostuvo. Para Iglesias, esta situación apenas está empezando y aún no se ha llegado a la etapa más crítica. “Tenemos que prepararnos desde ahora para los meses más exigentes que se vienen, que seguramente van a ser diciembre, enero y febrero”, puntualizó.

Santiago Wilches Yepes, gerente de acueducto y alcantarillado de EPM puntualizó sobre el nivel de los embalses destacando que el nivel más crítico es el de Piedras Blancas, por eso esta semana comenzarán nuevamente los cortes en los sectores Popular, Manrique, Aranjuez, Buenos Aires, Villa Hermosa y la Candelaria. Lea también: Regresan los cortes de agua a Medellín: ahorro se quedó pequeño y embalses otra vez están bajando

Sin embargo, otro embalse que podría llegar a niveles críticos es el del sistema de La Fe, el cual abarca al Poblado y a los municipios del sur del Valle de Aburrá, Sabaneta, Itagüí, La Estrella, Caldas y Envigado. “Necesitamos unos ahorros muy importantes porque los aportes de las fuentes, que vienen tanto de La Ceja como de Abejorral, que son el río Buey y el río Piedras, hoy tienen los caudales más bajos históricos”, destacó.

Para el funcionario, la situación es tan crítica que un déficit que estaba proyectado para febrero o marzo de 2027 podría adelantarse a fin de este 2026, pues mientras en septiembre se esperaba el comienzo de una temporada de lluvias, este mes está siendo más seco de lo habitual.

Por ese motivo, La Fe ha tenido un descenso acelerado en sus niveles, por lo que “probablemente tengamos necesidad de hacer algunas interrupciones a partir del mes de diciembre”, expresó.

“El mensaje no puede ser solamente EPM vuelve a hacer interrupciones. El verdadero mensaje es que lo que ahorremos hoy puede ayudarnos a evitar medidas más difíciles en el mañana con todo lo que estamos viviendo y lo que se puede venir” concluyó el gerente Iglesias.

En el embalse La Fe la meta que tiene estimada EPM es ahorrar 70 litros diarios, sin embargo, en la actualidad el ahorro es de 12 litros, equivalente al 17 % del cumplimiento de la meta. El nivel actual es de 68,5 %. Siga leyendo: EPM reporta embalses al 80% mientras Medellín enfrenta El Niño Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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