“Estamos encima de ellos”: alcalde de Medellín sobre investigación del homicidio de Esteban Ramírez en Belén

“Estamos encima, hay buenas pistas”. Con estas palabras, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló sobre los avances de las investigaciones para esclarecer el crimen de Esteban Ramírez Parra, de 38 años, asesinado el pasado fin de semana en un caso de hurto en el barrio Belén Rosales, suroccidente de Medellín.
El mandatario aseguró que están revisando las cámaras de seguridad desde el primer momento que ocurrió el crimen, el viernes a las 10:00 de la noche, y con lo que se ha logrado recolectar con los seguimientos, se han obtenido evidencias clave para dar con los responsables de este hurto y posterior asesinato.