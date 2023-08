“No hacía parte de La Terraza”: Federico Gutiérrez se retracta de declaraciones contra Andrés Cadavid

“Debo aclarar lo afirmado en aquella ocasión en el sentido de que la mención que se realizó respecto al ciudadano Andrés Cadavid no fue con el propósito de afirmar que él hacía parte o era integrante como jefe de esa organización criminal , sino simplemente que algunos bienes que estaban a su nombre habían sido afectados con ocasión del proceso de extinción de dominio mencionado”, dijo Gutiérrez este miércoles, poniendo así fin a esa controversia.

“(...) las aseveraciones hechas por el señor Alcalde no corresponden a la realidad, violan mi presunción de inocencia y derechos fundamentales como el debido proceso , ya que dichos bienes fueron adquiridos de manera lícita con los salarios que como futbolista profesional he ganado en paso por diferentes equipos de fútbol desde hace más de 10 años”, expresó entonces Cadavid.

“El embargo (de los dos vehículos y la compañía) fue la semana pasada, y la Alcaldía revolvió una cosa con la otra. Ese embargo, que es una medida administrativa, fue solicitado por la Fiscalía en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en el Ejército con el tema de los salvoconductos; en esa investigación se menciona a El Viejo Oeste, y por eso tomaron esta medida cautelar. Pero no tiene nada que ver con ‘la Terraza’”, dijo el litigante entonces, anunciando posteriormente que formularía ante la Fiscalía una denuncia por injuria en contra de Gutiérrez, quien al mismo tiempo sostuvo que nunca había acusado a Cadavid de pertenecer a La Terraza.

Pese a que en enero de 2020, Cadavid y Gutiérrez se vieron las caras en el despacho de un Fiscal y no lograron alcanzar una conciliación, la llegada de la pandemia y otros factores fueron alargando los tiempos del caso, permitiendo que este no llegara a instancias judiciales.

En medio de ese proceso, el pasado 15 de agosto de este año, se realizó una audiencia en la que el exalcalde y el futbolista lograron conciliar, evitando así el escenario de que el ente acusador le imputara a Gutiérrez formalmente el delito de injuria, complicando de paso su campaña por la Alcaldía.

“Quiero aclarar que he sido ilustrado por mis abogados que tener un proceso en extinción de dominio no es lo mismo que ser responsable por la comisión de un delito, porque en Colombia puede acontecer que un bien esté involucrado en un proceso de extinción de dominio y que sobre su titular no existe proceso penal en curso ni tampoco sentencia condenatoria”, dijo Gutiérrez este miércoles.