Los hechos más debatidos de la sentencia contra Uribe a 12 años, un fallo que cambia al país

La estrategia de su Gobierno fue recuperar la seguridad y el control territorial, reducir los cultivos ilícitos y promover la inversión y el libre mercado con el mundo. En esos aspectos, Colombia era otro país en 2010. También hubo desde entonces un duro enfrentamiento con la Corte Suprema de la época, figuras de su equipo que terminaron en la cárcel y un intento de activar una tercera reelección que tuvo repercusiones en la justicia.

Uribe fue condenado este lunes y recibió el monto de la pena de su condena el viernes. Doce años de prisión domiciliaria –la Fiscalía pedía nueve– y una detención inmediata. La lectura parcial de la sentencia estuvo desde el comienzo interferida por un cruce de Uribe con la juez Sandra Heredia, que invalidó casi todos los argumentos de la defensa, salvo uno en el caso de Hilda Niño, para el que la Fiscalía pedía condenarlo también por soborno simple.

“Le falto gallardía para venir acompañarlo cuando se presentó aquí”, dijo la juez refiriéndose a un trino de Tomás Uribe en el que había anticipado temprano en la mañana la sentencia, aunque errada. “Usted me ha tratado muy mal, se lo he permitido. Pero no le permito que hable mal de mi familia. No cuestione la gallardía de mis hijos”, le respondió Uribe a la juez que inmediatamente lo mandó a callar. “Cállese señor Uribe y yo le permito el uso de la palabra”, contestó.

El caso, desde que inició, duró 13 años en varias etapas: la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, la Fiscalía de Francisco Barbosa y la Fiscalía de Luz Adriana Camargo.

La condena no solo significa un hecho histórico, pues se trata del primer expresidente condenado en un caso penal, sino que generó por primera vez un punto de giro en el tono y el discurso que Uribe había usado frente al Gobierno, la situación del país y lo que llamó “riesgos para la democracia”.

Jaime Granados, el abogado principal del expresidente, pidió a la juez que la sentencia de más de 1.000 páginas fuera leída. Esta lo negó, sosteniendo la autoridad del juicio, y le dio paso a Uribe para que hiciera la defensa material de su caso.

