Tan solo este martes 10 de junio se presentaron tres graves accidentes que no solo causaron congestión vehicular, sino que además se cobraron la vida de una nueva víctima.



Según los reportes disponibles, el primer caso ocurrió cerca de las 7:30 a.m., de este martes, cuando el conductor de una motocicleta perdió el control de su vehículo en el kilómetro 10+550 de la vía Palmas–Aeropuerto, en jurisdicción de Envigado. Infortunadamente, a raíz de la fuerza del impacto, el motociclista perdió la vida.



Ambas calzadas de la vía estuvieron cerradas hasta cerca de las 8:50 a.m., para facilitar la labor de los peritos judiciales. Sobre este caso no ha trascendido si hubo otro vehículo involucrado que hiciera desestabilizar al conductor de la moto.

El segundo incidente se reportó cerca del medio día sobre este mismo eje vial, pero en jurisdicción de Medellín, a la altura del sector de la Loma del Indio. Allí, en la carrera 38 con calle 19, una camioneta Mazda de color blanco habría impactado contra una de las luminarias de esta vía luego de que el conductor perdiera el control del vehículo cuando descendía por Las Palmas. De este hecho, las autoridades reportaron una persona herida.