Drama en Rodeo Alto y Sabaneta tras la declaratoria en quiebra de la constructora Covin

En paralelo, Alejandra narra el drama que viven en Mazzaro. Allí no fue una falla la que dejó viendo un chispero a 200 propietarios, sino el cese de obras por parte de Covin. La empresa incumplió el calendario de construcción de las fases de la unidad, que aunque tiene algunos apartamentos habitados, padece porque no se concluyeron todos los ascensores, los parqueaderos, las zonas comunes y parte de las etapas de la construcción. Incluso, cuentan los propietarios, el tema del acueducto aún no se resuelve.

“La entrega estaba proyectada para 2018, pero no cumplieron, por eso yo me retiré del proyecto. Yo alcancé a pagar la primera cuota: $42 millones. De eso aún me deben $24 millones, a través de una fiducia, pero hay gente a la que no le han devuelto un peso”, afirma. Ahora bien, con la liquidación aún no hay mayores claridades. Justo este lunes recibió una comunicación de Covin en la que la empresa justifica su solicitud para declararse en quiebra.

“Nuestra principal intención es que se proteja a los compradores ya que financieramente no nos fue posible de otro modo. Próximamente, a través de la liquidadora, se priorizará el reembolso a través de la recuperación de cartera, la venta de activos como lotes, parqueaderos y otros, que garanticen que quienes se encuentran vinculados a la fiducia reciban los recursos que aportaron”, expresó Covin de manera escrita.

Lo que Alejandra y Gloria esperan, en compañía de sus vecinos, es que este viacrucis no se extienda más. Tienen presente que la constructora debe saldar sus deudas con los acreedores y la banca, y que es probable que sus reparaciones queden al final de la lista de pendientes. En el caso de Atavanza, donde parte del terreno afectado corresponde a la Alcaldía, piden que el alcalde Daniel Quintero se comprometa con los trabajos de mitigación. Dicen que desde el 6 de febrero pasado le pidieron una cita y aún no reciben respuesta.