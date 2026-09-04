Hallan sin vida al argentino Pablo Carrizo, que había desaparecido en Medellín

La intensa búsqueda del argentino Pablo Carrizo Hryc, de quien amigos y parientes reportaron su desaparición en Medellín desde el pasado 18 de agosto, tuvo un desenlace trágico. Las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo en el Caribe colombiano.

Según el reporte preliminar, el hombre, quien se consideraba un “argentino con corazón colombiano”, y que era embajador de la World Class Competition Colombia Master en coctelería, murió, aparentemente, en un accidente de tránsito en Montería, capital del departamento de Córdoba.

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Carrizo había sido visto por última vez en El Poblado, en el sur de Medellín, luego de que saliera del hotel en que se hospedaba con rumbo a la ciudad colombiana de Cartagena, donde vivía con su esposa e hija.

En el exclusivo sector de Medellín, Pablo se encontraba desarrollando una consultoría especializada para el restaurante del establecimiento de hospedaje.

Las autoridades aún investigan las causas de la muerte del ciudadano argentino y si se presentaron fallas mecánicas en el vehículo en el que se transportaba por la vía que conecta a Medellín con Cartagena.

Pablo Carrizo Hryc estudió coctelería clásica y moderna, gerencia de bares (Bar Manager), sommelier y cocina. Es licenciado en Administración de Empresas Hoteleras por la Universidad de Morón, en Buenos Aires, Argentina.

Trabajó en discotecas, bares, hoteles y resorts en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Uruguay y Venezuela. Fue gerente de una de las cadenas hoteleras españolas más importantes y colaboraba en artículos especializados para revistas y periódicos en Argentina y Colombia, país al que regresó en 2011 como líder de la World Class Competition.

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