Cambia la tendencia: Valle de Aburrá pasó de concentrar 66% de los homicidios de Antioquia a 13% en 2026

Tres hombres fueron encontrados sin vida, atados de manos y con signos de tortura, en la vía entre Rancho Quemado y Cancha Manila, una zona ubicada a siete horas por carretera de Segovia. Crímenes como estos, cometidos en las zonas rurales, hacen que las cifras de asesinatos en Antioquia por fuera del Valle de Aburrá estén por las nubes. Según la Policía Nacional, en todo Antioquia se presentaron, hasta el 7 de octubre, 1.340 asesinatos, mientras que el año pasado, en el mismo periodo, se contabilizaron 43 crímenes menos. Sin embargo, si se saca al Valle de Aburrá de la ecuación, van 1.064 asesinatos en las otras ocho subregiones, mientras que el año pasado iban 1.041, es decir, un aumento de 23 casos. El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, explicó que la mayor problemática del incremento de homicidios en las subregiones se debe, principalmente, a los casos en las zonas rurales, ante la falta de presencia de Policía y Ejército.

“Las estructuras se dieron cuenta de la poca presencia de las autoridades en estos territorios y aprovechando los corredores estratégicos, cometen los asesinatos, además de manejar otras rentas criminales”, señaló el funcionario. Las cifras le dan la razón: de los homicidios registrados este año 930 ocurrieron en la ruralidad, es decir, el 69,4% de los casos. El año pasado se presentaron 809 crímenes, equivalentes al 58,5%. La tendencia ha venido al alza en los últimos cinco años, según las autoridades. El experto en el conflicto armado, investigador y docente, Jorge Andrés Rico, explicó que “el enfoque rural del conflicto armado está muy marcado porque hay una ubicación geográfica importante como rutas para los ingresos y salidas de la capacidad criminal”. Entérese: Se agudiza el orden público en Segovia, Antioquia: reportan el hallazgo de tres cuerpos sin vida, ya son 5 en 24 horas

Concentración del fenómeno

Esto deja en evidencia que la criminalidad en Antioquia se transformó, dejando a Medellín y el Valle de Aburrá para ocupar territorio en regiones clave para delitos como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Esto llevó a que grupos delincuenciales como La Terraza, El Mesa, Pachelly y Los Chatas –entre otros que tienen sus orígenes en el Valle de Aburrá– comenzaran a meterse a subregiones como el Norte, Nordeste, Suroeste y Oriente para buscar el aprovechamiento de las rentas criminales. Esto, sumado a la expansión del Clan del Golfo a más de 100 municipios del departamento, creó un cóctel que generó un aumento de las cifras de violencia, pero concentradas en la ruralidad.

Tan solo entre el Oriente, el Suroeste y el Nordeste, las tres con mayores cifras de violencia, se contabilizan el 60,53% de los homicidios este año en Antioquia, con los 644 que se han presentado. En 2025 iban 559, que equivalían al 53,7%. Conflictos como el que sostienen el Clan del Golfo y la alianza entre disidencias de las Farc y ELN en los límites de Antioquia y el sur de Córdoba llevaron a que Segovia y Remedios sean los dos puntos más críticos en el Nordeste. La subregión tiene el mayor aumento de homicidios, a raíz de los 54 casos más entre el año pasado y el actual –211 en 2026 contra 157 en 2025–. A esto se suma la guerra en el Oriente entre el Clan del Golfo –a través de sus facciones Gener Morales y Héroes del Samaná– contra las bandas El Mesa y Los Chatas. Esta situación dejó 177 asesinatos en esta parte del departamento, 40 más que hace un año. La disputa en el Suroeste, según el secretario Martínez, es aún más aguda por los múltiples intereses que se manejan allá, como son la minería ilegal, el microtráfico, la extorsión a las fincas cafeteras y el control de las rutas para conectar con los departamentos de Caldas, Risaralda y Chocó. Le puede interesar: Denuncian lanzamiento de explosivo en Segovia: al menos 10 viviendas habrían resultado afectadas Esto llevó a que en esta subregión se reportaran 265 asesinatos, siendo la que más casos contabiliza en todo el departamento por fuera del Valle de Aburrá, aunque solo por 11 casos de diferencia. “El problema del Suroeste es que hay muchas estructuras en el medio. Está Clan del Golfo, está La Terraza y bandas locales que luchan con toda por el control de estas rentas criminales”, destacó Martínez. En la mayoría de subregiones, por fuera de las mencionadas, aunque sí hay conflictos particulares, se presenta una reducción de casos. Bajo Cauca pasó de 114 asesinatos en 2025 a 104 en 2026. Magdalena Medio registró 42 este año contra 56 en 2025. Norte pasó de 146 hace un año a 136 en la actualidad, con todo y el conflicto que se vive en Briceño, que dejó 25 muertos. Urabá cierra la lista con los 69 que tenía en 2025 contra los 53 de este año. La única zona que presenta incremento es el Occidente, en un territorio controlado por la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo. Este año van 82 casos, contra los 77 de 2025 y esto se debería, según el secretario, a “un ajuste de cuentas entre estos criminales”.

Valle de Aburrá, la contracara

La migración criminal del Valle de Aburrá hacia las subregiones hizo que la representación de los homicidios en el total del departamento sea mucho menor que hace algunas décadas. De los 1.340 homicidios que van en Antioquia, solo 183 ocurrieron en Medellín, lo que equivale a un 13,73% de los casos. Si se mira al pasado, la representación de la capital antioqueña era mayoritaria. Por ejemplo, en el 2000, de los 7.756 asesinatos en Antioquia, 3.389 fueron en Medellín (el 43,7%) y si nos vamos al año más violento de la historia, 1991, de los 10.302 crímenes en el departamento, 6.809 fueron en la ciudad (66,09%).

En 2026, Medellín va encaminado a tener menos de 300 casos en un año por primera vez desde 1976, cuando murieron 271 personas, en tiempos cuando el Cartel de Medellín aún era incipiente. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, dijo que “el contraste de las cifras se debe al desplazamiento del fenómeno del Valle de Aburrá, aunque en Antioquia también hay múltiples dinámicas con los grupos criminales que generan estas afectaciones”. Si bien Medellín celebró que solo tuvieron siete homicidios en septiembre, la cifra más baja que se recuerde en cinco décadas, en dos municipios del Valle de Aburrá hay alerta por los crímenes cometidos en la ruralidad. “En Copacabana y en Itagüí, donde presentamos aumentos, hay algunas disputas en las zonas rurales como por ejemplo en El Ajizal (Itagüí), donde hay una confrontación entre dos estructuras. En la ruralidad de Copacabana tenemos un fenómeno similar”, aseguró Martínez.

Intolerancia en Medellín, crimen en Antioquia