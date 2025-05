Hombre que acosó sexualmente a una ciclista en Medellín ya estaría identificado

En el caso particular de López, que fue víctima de tocamientos por parte de un hombre que se movilizaba en motocicleta, la mujer narró que era la tercera vez que le sucedía lo mismo durante la actividad deportiva y por ello habló de la vulnerabilidad que se siente al ser víctima de estos hechos de acoso callejero, uno de los problemas que las autoridades reconocen en la ciudad y sobre el que han dicho que hay subregistro.

“Hace más de 10 años que salgo a montar bici. Es mi momento, mi forma de cuidarme, de sentirme libre. Pero me ha pasado ya tres veces que un hombre en moto baja la velocidad solo para tocarme, para abusar de mí, para recordarme que, para algunos, mi cuerpo no es mío. Y lo peor no es solo lo que me hicieron. Lo peor es que esto nos pasa a muchas... y nadie hace nada. Nadie grita, nadie corre detrás. Nadie denuncia. Y eso también es violencia”, alertó la mujer a través de sus redes sociales.