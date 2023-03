“No fueron afortunadas sus palabras”: Iglesia responde a declaraciones de sacerdote que ofendieron a los paisas

Para la comunidad religiosa, las palabras del sacerdote fueron desafortunadas, especialmente en el contexto de la misa y ante una audiencia de fieles provenientes de muchas del país. “Con justa e indiscutible razón, el grupo de peregrinos antioqueños se sintió ofendido y así lo expresó en el recinto de la basílica y luego en las redes sociales”, indicaron en el comunicado.

Asimismo, el religioso se pronunció, pidió disculpas y reconoció que los comportamientos a los que hizo referencia ocurren en todas las culturas y partes del mundo, no solo entre los paisas: “Quiero esa tierra, tengo amigos, allá he crecido. Ojalá no nos prevengamos, no nos llenemos de prejuicios y temores, porque también se pueden perder por este tipo de tensiones las buenas relaciones entre seres humanos”, comentó en declaraciones para Noticias Caracol el sacerdote, quien cumplirá con uno días de descanso.

Por su parte, la Iglesia agregó que el padre Fernando se siente afligido por el daño que pudo causar. “Los frailes dominicos que predicamos desde la casa de la Reina y Patrona de Colombia tomamos este incidente como un llamado al uso responsable de los medios que utilizamos para transmitir nuestros mensajes y reiteramos nuestra fraterna acogida a los romeros de Colombia y del exterior que peregrinan a la ciudad mariana”, puntualizaron en la carta.