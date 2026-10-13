Hasta brujería harían allí: inició demolición de casa vinculada a Pablo Escobar en El Poblado

Las autoridades de Medellín dieron información sobre el inicio de la demolición de una casa abandonada en el lujoso sector de El Poblado, relacionada con la historia de Pablo Escobar.

Durante años, el inmueble –ubicado en el cruce de la carrera 42 con la calle 16B Sur del barrio El Diamante– permaneció abandonado y, según reportes ciudadanos, se había convertido en un lugar donde se consumían drogas y licor; además, se realizaban encuentros sexuales. Además, por relatos conocidos por las autoridades, allí incluso se harían rituales de magia oscura.

La Secretaría de Seguridad explicó que la vivienda, ubicada en un terreno de 1.854 metros cuadrados, también era utilizada para destacar la figura de Escobar y atraer grupos de gringos y demás visitantes, de esos que les fascina el narcoturismo. Lea también: Corte ratificó la condena contra exalcalde de Envigado Jose Ignacio Mesa por alianzas con ‘Don Berna’ y ‘La Oficina’ Estas actividades generaron preocupación entre los habitantes del sector por los problemas de seguridad y convivencia. La demolición comenzó después de que el Dagrd emitiera el concepto técnico favorable para tal fin; y la Inspección de Convivencia y Paz avalara el desmonte de la estructura. Tras esto, el Distrito adelantó las gestiones ante la SAE para hacer efectiva la intervención.

Para los vecinos, la intervención representa una oportunidad para recuperar un espacio que durante años estuvo asociado con el abandono y distintas problemáticas. “Estábamos detrás de la Alcaldía porque en esta casa venían y hacían ritos satánicos, o venían a consumir y a vender droga. Para nosotros, como vecinos, esto era muy incómodo. Estamos felices con la demolición porque tumbar esta casa era algo que nos habían prometido hace años”, detalló una residente de la zona. De acuerdo con los registros históricos, la propiedad fue adquirida en 1979 por Victoria Eugenia Henao, esposa del extinto capo Pablo Escobar. Lea también: Entregaron polémico lote del museo de Pablo Escobar a una fundación en Medellín En 2004, y tras arduas labores judiciales, el inmueble quedó bajo control de la Fiscalía General de la Nación. Luego, tras un proceso legal en 2018, pasó a manos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Esto fue confirmado mediante sentencia de 2020.

Con esta medida, la Alcaldía busca evitar que la propiedad siga siendo utilizada para actividades que afecten la tranquilidad del sector o para promover el llamado narcoturismo, que convierte los lugares relacionados con el crimen en atractivos turísticos. “Medellín no puede seguir permitiendo que lugares relacionados con el pasado criminal sean utilizados para promover el narcoturismo o actividades que deterioran la convivencia. La ciudad se construye desde la legalidad, el respeto por los ciudadanos y la recuperación del territorio. Aquí no se glorifica a los delincuentes, se protege a la comunidad”, agregó el alcalde (e) Manuel Villa Mejía. Lea también: Exclusivo | Regresó a Colombia este narco del Cartel de Medellín que ya pagó su pena Por ahora está pendiente que se defina el futuro del lote que hoy está en manos de la SAE. Una de las posibilidades sería que el distrito se lo solicite a la Sociedad para desarrollar allí algún proyecto de infraestructura. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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