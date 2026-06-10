Entregaron polémico lote del museo de Pablo Escobar a una fundación en Medellín

El controvertido lote en el que funcionó un museo sobre Pablo Escobar en Medellín, y que fue objeto de un largo proceso judicial, tendrá un nuevo uso.
Luego de que a finales de mayo pasado este espacio quedara en manos del Estado por orden de un juez, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció que destinará la propiedad para un hogar de paso.
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Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE, precisó que el bien fue entregado a la Fundación Luna Valentina, una organización creada en 2015 y que se encarga de brindar apoyo a poblaciones vulnerables como personas en situación de discapacidad, pacientes de enfermedades de alto costo, población LGTBIQ+, entre otras.