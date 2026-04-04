Fintech paisa que prometió acabar el ‘gota a gota’ se quebró con deudas por $40.000 millones

Una innovadora empresa que prometía revolucionar el mercado financiero colombiano y acabar con los “gota a gota” es ahora la protagonista de un escándalo que tiene con los nervios crispados a varios inversionistas antioqueños que estarían en riesgo de perder hasta $40.000 millones.
El caso, por el que la Superintendencia de Sociedades ya abrió una investigación, lo encarna una firma identificada como Juancho Te Presta, que apareció en 2018 como la pionera de un modelo de negocios que prometía jugosos rendimientos.
La compañía no solo se destacaba por ser una de las puntas de lanza del sector de las fintech en la capital antioqueña, sino por estar liderada por un exciclista profesional convertido en uno de los expertos de cabecera de ese mercado: Juan Esteban Saldarriaga.
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Con sus oficinas ubicadas en el edificio de la Dian en El Poblado, enfrente del Club Campestre de Medellín, la compañía logró otorgar más de 35.000 créditos antes de entrar en una crisis financiera que ahora la tiene en proceso de liquidación judicial.
Pese a que el descalabro ya había comenzado a ventilarse públicamente a mediados del año pasado –luego de que se filtraran a la prensa denuncias de presuntos malos manejos– hace pocas semanas el caso escaló cuando la Supersociedades abrió formalmente un proceso y formuló cargos en contra de las cabezas de la firma.
Dentro de los puntos que son objeto de investigación por parte de esa autoridad están desde incongruencias en actas, movidas con millonarias deudas que despiertan suspicacias y un entramado societario en el que el principal líder de la empresa aparece simultáneamente moviendo los hilos de otras compañías, que a su vez aparecen asociadas a deudas y pagos que han salido a flote durante el proceso de liquidación.