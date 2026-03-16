Cada día cierra una empresa en Colombia: en 2025 se liquidaron 368, la mayor cifra en 4 años

El número de empresas que entraron en liquidación en Colombia registró un fuerte aumento durante el último año. En total, 368 compañías cerraron sus operaciones, lo que representa un crecimiento cercano a 160% frente a 2022 y la cifra más alta registrada en los últimos cuatro años.
Los datos de la Superintendencia de Sociedades muestran una tendencia creciente en este indicador desde 2022. Ese año se registraron 142 empresas en liquidación, mientras que en 2023 la cifra subió a 235 y en 2024 alcanzó 321 casos.
El comportamiento evidencia que el fenómeno ha venido ganando fuerza año tras año, con un incremento particularmente marcado entre 2023 y 2024.
Le puede gustar: Audifarma se salva de la quiebra tras acuerdo para pagar $2,7 billones en deudas con entidades públicas
Este panorama ocurre en un contexto económico desafiante para el tejido empresarial, caracterizado por inflación por encima de la meta, tasas de interés elevadas y consumidores más cautos al momento de gastar.