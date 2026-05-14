Investigan muerte de un joven tras hacerse un tatuaje en Expotatuaje, en Plaza Mayor

La fiscal Alexandra Vélez, madre del fallecido, relató que “mi hijo se tatuó durante la feria, los tres días de la feria. Se hizo un tatuaje muy extenso en una pierna y empezó el lunes con indisposición y para el martes tuvo un paro cardíaco”.

Una infección luego de hacerse un tatuaje en una pierna le habría ocasionado la muerte a Juan Felipe Palacio Vélez, de 26 años. Este joven se habría grabado en su piel una figura de grandes dimensiones durante la edición 16 de Expotatuaje, que se realizó el pasado fin de semana en Plaza Mayor, en Medellín.

Ante la gravedad de la situación, de inmediato lo remitieron hacia el Hospital General, donde le tuvieron que hacer varias reanimaciones que no surtieron efecto. Por el contrario, primero tuvo una muerte cerebral y a las 7:30 de la mañana del miércoles falleció.

“Esto pasó por una sepsis de ese tatuaje, es decir, que el tatuaje le provocó una bacteria. Al menos los médicos determinaron eso, que el tatuaje le había ocasionado la bacteria”, explicó la mamá de este joven, apasionado por los tatuajes.

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De hecho, Juan Felipe tenía tatuado todo su cuerpo y su nuevo deseo era hacerse una imagen de un mago, que cubría toda su pierna. Por esta razón fue a la feria viernes, sábado y domingo, para cumplir con las tres sesiones de tatuaje.

Luego de este fallecimiento, los familiares pidieron explicaciones a los organizadores de este festival sobre las condiciones de salubridad con las que deben contar estos espacios, argumentando que muchos de estos no se cumplieron.

“Allá hacen esos tatuajes sin ninguna asepsia, a la vista de todo mundo, y es una cosa de mucha irresponsabilidad porque hacen eso en un palacio, en un salón de Plaza Mayor. Allá tatúan a una persona en esas condiciones y hay que tener en cuenta que un tatuaje es una herida que requiere cuidados”, explicó Vélez.

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Sobre las denuncias relacionadas con la muerte de Juan Felipe, los organizadores de Expotatuaje están analizando detalladamente el caso y hablando con el tatuador y con algunos especialistas de la salud que le hizo la figura a este joven para pronunciarse sobre lo sucedido.