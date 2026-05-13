“Era un tremendo peleador”: hablan entrenador y familia de boxeador asesinado Yeiner Gómez

La muerte del boxeador barranquillero Yeiner Andrés Gómez Sandoval sigue causando conmoción en el Atlántico. Mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer el crimen, su entrenador, Miguel Ángel ‘el Ñato’ Guzmán, entregó declaraciones a El Tiempo y a W Radio en las que recordó al joven pugilista como una de las mayores promesas del boxeo regional.
El deportista, de 28 años, fue hallado desmembrado en la vereda Cabica, zona rural del municipio de Soledad, luego de haber sido reportado como desaparecido desde el domingo 10 de mayo, Día de las Madres.