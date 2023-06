La historia del hombre que pasó de ser una víctima del conflicto a ser el primer doctor del ITM de Medellín

En medio de esa situación, Martínez tuvo la oportunidad de seguir estudiando en el colegio de San Francisco. Mientras cursaba el grado 10° se puso a manejar una volqueta para aportar dinero en su casa, por lo que descuidó el colegio. “Yo sabía que si no iba a estudiar lo lógico era perder el año, cosa que sucedió. Entonces una de las cosas que más aprendí de eso fue a tomar decisiones y responsabilidades”, explicó.

La explicación que da Roger Alexander Martínez Ciro es muy sencilla: “Quiero que la gente me siga viendo como la misma persona con la que siempre han hablado y que les ha reparado sus aparatos. No quiero que me vean como alguien distante”, apunta el docente, oriundo del municipio de San Francisco , oriente antioqueño, quien se convirtió en el primer doctor en ingeniería de la institución universitaria ITM de Medellín, en sus 32 años como establecimiento de educación superior.

Sin embargo, lo que cambió la percepción de Roger fue una simple pregunta que le hizo un familiar a sus 16 años. “Me preguntó: ‘¿Se va quedar toda la vida trabajando en la volqueta?’. Y la verdad eso me puso a pensar bastante porque yo no me veía ahí. Y aunque perdí el año, decidí dedicarme de lleno a los estudios porque vi que la educación es una llave a muchas puertas”, agregó.

En 2005, gracias al apoyo de su tía Margarita Martínez, pudo establecerse en el barrio Prado de Medellín y terminar sus estudios de bachillerato. Fue por esos días que Roger se topó por pura casualidad con un artículo sobre electrónica. “Yo ni sabía qué era eso, pero me llamaba mucho la atención y eso me cambió la vida. Al terminarlo me dije que si en algún momento tenía la oportunidad estudiaría eso”, agregó.