La jornada más violenta del año en el Valle de Aburrá dejó ocho personas muertas

El caso más reciente se presentó sobre las 8:30 de la mañana en el río Medellín, a la altura del puente de la calle 67 (Barranquilla), donde un hombre fue avistado en sus aguas . Debido al estado en el cual fue encontrado, no se pudo establecer su identidad ni tampoco las causas como falleció, por lo que los agentes del CTI de la Fiscalía lo trasladaron a Medicina Legal.

El primero de los hallazgos se presentó a las 9:15 de la mañana del jueves a la altura de la Unidad Deportiva Tulio Ospina, de Bello, donde un cuerpo fue hallado en la margen del río . Personas del Bomberos Bello recuperó el cuerpo en el afluente y los agentes de la Sijín hicieron la inspección al cadáver. No le encontraron lesiones aparentes de violencia y como estaba desnudo, tampoco establecieron su identidad.

El mencionado fue el segundo caso ocurrido este viernes, ya que en horas de la madrugada una riña entre habitantes de calle en la carrera 56 (avenida Ferrocarril) con la calle 54, cerca de la Plaza Minorista, en el centro de Medellín. Allí, un hombre le propinó una puñalada al otro, ocasionándole la muerte por una herida en el pecho. De este hombre no se conoció identidad porque no tenía documentos.

El otro caso ocurrió sobre las 2:00 de la tarde en la calle 20A con la carrera 65, en las aguas de la quebrada La Guayabala. Allí fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, del cual se desconoce su nombre. Tampoco tenía notorios signos de homicidio.

Los otros cuatro asesinatos se presentaron en Caldas y en los barrios El Picacho, Aures y Santa Cruz, en Medellín. En Caldas, sobre las 8:20 a.m. del jueves, un hombre fue encontrado sin vida a un costado de la vía, en el kilómetro 9 de la variante a Caldas, con ocho heridas de arma de fuego. Según testigos, el cadáver fue abandonado desde un vehículo, por lo que se desconoce el sitio donde fue atacado. No fue identificado, puesto que no se le encontraron documentos.

El segundo de los asesinatos fue el de Luisa del Valle Aguilar Lugo, de 26 años, en el barrio El Picacho. Esta mujer murió a la 1:20 p.m. en medio de una discusión con su expareja, quien habría entrado a su casa y posteriormente la mujer apareció muerta en la propiedad, ubicada en la carrera 86 con la calle 104BB, en este barrio de la comuna 6 (Doce de Octubre). El presunto responsable fue capturado por la Policía en la Terminal del Norte cuando intentaba escapar.