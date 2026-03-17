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Según el Ideam, Antioquia podría tener el acumulado de lluvias más elevado de todo 2026

Las autoridades departamentales trabajan en estrategias de prevención social y en el manejo de desastres para evitar tragedias durante las próximas precipitaciones.

  • Las autoridades ambientales mantienen la alerta en varias subregiones, incluyendo el Valle de Aburrá, por cuenta de las precipitaciones que se pronostican para finales de marzo y los próximos dos meses. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Las autoridades ambientales mantienen la alerta en varias subregiones, incluyendo el Valle de Aburrá, por cuenta de las precipitaciones que se pronostican para finales de marzo y los próximos dos meses. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Comienza la primera temporada de lluvias, de acuerdo con las entidades meteorológicas, y desde ya hay preocupación por la cantidad de agua que va a caer en lo que resta de marzo. Según los pronósticos, se espera que el mes que está en curso sea el que más acumulado de precipitaciones tenga en el 2026.

Así lo tienen presupuestado desde el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia, el Ideam y la Gobernación de Antioquia, teniendo en cuenta que entre marzo y mayo se presentan las lluvias más intensas de cada año y que febrero de 2026 fue uno de los meses atípicos en este tema por cuenta del fenómeno de La Niña.

El panorama muestra que, ante el posible incremento de las precipitaciones, hay llamados de alerta en el Valle de Aburrá, el Suroeste y el Occidente por ser los territorios con mayores niveles de riesgo de movimientos en masa, lo que puede generar afectaciones viales y en viviendas en estas subregiones.

Entérese: IDEAM advierte posible fenómeno de El Niño en Colombia en la segunda mitad de 2026

De hecho, por cuenta de las lluvias que se han presentado este año, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagrán) reportó que este año ocurrieron 97 emergencias en todo el departamento.

Así las cosas, desde la Gobernación indicaron que están desarrollando estrategias para ubicar la maquinaria amarilla en sectores estratégicos y se vienen efectuando intervenciones en puntos marcados como zonas críticas.

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También se les han entregado herramientas, equipos y accesorios a 30 municipios que están dentro de los priorizados para estas emergencias, al igual que se ha fortalecido el componente para las estrategias humanitarias.

En cuanto al componente de la prevención, se le ha pedido a las comunidades para verificar el estado de los techos, tejas y canales para que no haya filtraciones ni elementos sueltos que puedan generar riesgos. Las personas que habitan cerca de ríos o quebradas, se les ha hecho capacitación para que hagan monitoreo constante de estos afluentes.

Entre la información solicitada por las autoridades, se pide que tengan identificadas las rutas de evacuación en caso de una emergencia y que tengan kits con suministros, documentos clave y elementos si hay que efectuar una evacuación.

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