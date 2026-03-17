Según el Ideam, Antioquia podría tener el acumulado de lluvias más elevado de todo 2026

Comienza la primera temporada de lluvias, de acuerdo con las entidades meteorológicas, y desde ya hay preocupación por la cantidad de agua que va a caer en lo que resta de marzo. Según los pronósticos, se espera que el mes que está en curso sea el que más acumulado de precipitaciones tenga en el 2026. Así lo tienen presupuestado desde el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia, el Ideam y la Gobernación de Antioquia, teniendo en cuenta que entre marzo y mayo se presentan las lluvias más intensas de cada año y que febrero de 2026 fue uno de los meses atípicos en este tema por cuenta del fenómeno de La Niña.

El panorama muestra que, ante el posible incremento de las precipitaciones, hay llamados de alerta en el Valle de Aburrá, el Suroeste y el Occidente por ser los territorios con mayores niveles de riesgo de movimientos en masa, lo que puede generar afectaciones viales y en viviendas en estas subregiones. Entérese: IDEAM advierte posible fenómeno de El Niño en Colombia en la segunda mitad de 2026 De hecho, por cuenta de las lluvias que se han presentado este año, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagrán) reportó que este año ocurrieron 97 emergencias en todo el departamento. Así las cosas, desde la Gobernación indicaron que están desarrollando estrategias para ubicar la maquinaria amarilla en sectores estratégicos y se vienen efectuando intervenciones en puntos marcados como zonas críticas. Le puede interesar: Parques inundables: la nueva idea de Medellín para enfrentar las lluvias También se les han entregado herramientas, equipos y accesorios a 30 municipios que están dentro de los priorizados para estas emergencias, al igual que se ha fortalecido el componente para las estrategias humanitarias.