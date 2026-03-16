IDEAM advierte posible fenómeno de El Niño en Colombia en la segunda mitad de 2026

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) advirtió este lunes sobre la posibilidad de que el fenómeno climático de El Niño se desarrolle en Colombia durante la segunda mitad de 2026. Aunque aún es temprano para confirmar oficialmente el evento, las autoridades ambientales iniciaron un proceso de seguimiento preventivo y socialización del posible escenario climático. Conozca: Un rayo mató a Luis Emilio en pueblo de Antioquia: van más de 120 víctimas en 18 años La alerta fue emitida en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, que explicó que varios centros internacionales de predicción climática han detectado señales en el sistema océano-atmósfera que apuntan a una transición hacia condiciones asociadas a este fenómeno.

Según las proyecciones actuales, existe una alta probabilidad de que el evento se consolide entre junio y agosto de 2026, con la posibilidad de que sus efectos se extiendan hasta finales del año. Por esta razón, las autoridades comenzaron a preparar a las instituciones y a las regiones para enfrentar posibles cambios en el comportamiento del clima. Lea aquí: ¿Qué ha pasado con el precio de la energía en Colombia en medio de la ola invernal? La ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, explicó que aunque todavía no se ha declarado oficialmente el fenómeno, el aumento en la temperatura del océano Pacífico es una señal que obliga a activar mecanismos de prevención. Según la funcionaria, informar de manera temprana permite anticipar riesgos, preparar a las autoridades locales y reducir posibles impactos en las comunidades.

El Ideam mantiene vigilancia sobre el calentamiento del océano Pacífico ante la posible formación del fenómeno de El Niño. FOTO: Donaldo Zuluaga Velilla.

Los análisis del Ideam indican que el monitoreo del Pacífico ecuatorial muestra un calentamiento progresivo durante los últimos meses. Los modelos climáticos señalan que las anomalías de temperatura en la región conocida como Niño-3.4 podrían alcanzar cerca de +1 °C hacia finales de 2026, lo que indicaría el desarrollo potencial del fenómeno. Lea aquí: Niños adictos a las drogas: Incrementó consumo en Bogotá y otras ciudades

De acuerdo con las autoridades, entre abril y agosto podría registrarse una ligera reducción de las lluvias frente a los promedios históricos en varias regiones del país. Esta disminución podría intensificarse durante el segundo semestre si finalmente se consolidan las condiciones típicas de El Niño. La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, señaló que el monitoreo permanente del sistema climático permite anticipar estos escenarios y fortalecer las estrategias de preparación.