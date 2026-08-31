Investigan macabro crimen de menor LGBTIQ+ dentro de su vivienda en el barrio La Iguaná, Medellín

La muerte de este menor de edad, identificado legalmente como Johan Alexis Naranjo Cuesta, ocurrió el pasado fin de semana en la carrera 65 con la calle 59, en este barrio de la comuna 7 (Robledo), luego de que su mamá llegara hasta la propiedad al no tener noticias sobre este joven, quien sería trans, de acuerdo con los informes judiciales del caso.

Tendido en el suelo y con una sábana que cubría su boca, una madre encontró asesinado a su hijo, de 17 años, dentro de su vivienda en el barrio La Iguaná, nororiente de Medellín. La víctima, integrante de la población LGBTIQ+, habría sido asesinada por un hombre, quien luego del asesinato, salió de la vivienda y escapó, sin dejar rastro.

Con un palo, la madre de este menor abrió la puerta de la vivienda y lo encontró tendido en el suelo, con múltiples signos de tortura. Con la esperanza de que todavía estuviera vivo, llevaron a esta persona en un taxi al Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, pero allí los galenos indicaron que ya llevaba varias horas de fallecido.

Los vecinos aseguraron que en horas de la madrugada del sábado, las autoridades vieron salir de la vivienda a un hombre, de piel morena, de la propiedad, cubriendo su cabeza con una capucha. Con base en esta descripción, las autoridades avanzan en la búsqueda del presunto responsable del crimen de este menor de edad.

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Entre las indagaciones se está tratando de establecer si se podría tratar de la pareja más reciente de este joven, según las descripciones realizadas por quienes conocían a la víctima, quien vivía por días en La Iguaná y en otros momentos lo hacía en el barrio La Aurora, donde su abuela.

Cuando los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección judicial, tanto en el centro asistencial como en la vivienda donde sucedió el crimen, se encontraron con que no aparecía el teléfono del fallecido. Incluso sus familiares le marcaron y este siempre permaneció apagado.

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En medio de las labores judiciales se está tratando de establecer si este asesinato ocurrió mediante la modalidad de asfixia, puesto que no tenía lesiones de arma blanca ni de fuego, aunque sí varias lesiones de golpes, además de la sábana que cubría su boca.

Entre las lesiones tenía laceraciones en el cuello producidas por uñas, y otras lesiones en el tobillo izquierdo y pie derecho, al parecer ocasionados por un aparente forcejeo con quien habría acabado con su vida.