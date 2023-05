Hace unos días el alcalde Daniel Quintero aterrizó desde Twitter al debate sobre la gentrificación y el déficit de vivienda en Medellín. Lo hizo con un listado en el que mezcló falacias, acomodó datos y verdades a medias que, según él, explican esta problemática.

Olvidó mencionar a un protagonista que tiene mucho que ver con la crisis de vivienda: el Isvimed.

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín es la entidad encargada de coordinar con actores públicos, privados y comunidades las soluciones necesarias para garantizar el derecho a la vivienda y territorios dignos, particularmente a la población más vulnerable.

Eso en el papel. Porque en la práctica la gestión del Isvimed está muy lejos de acercarse siquiera a los niveles de ejecución mínimos.

Adonde quiera que se mire en el Isvimed aparecen cifras en rojo, comenzando por su situación financiera que arrojó pérdidas económicas en 2022 por casi $2.000 millones. El monto de las pérdidas no es lo más grave. El concejal Alfredo Ramos denunció que el Isvimed y la Alcaldía están haciendo lobby para que la Contraloría local le certifique unos estados financieros plagados de inconsistencias. El gran interrogante que se plantean en el Concejo es cómo está gestionando el Isvimed los recursos pues la ejecución no se ve.

Los indicadores de cumplimiento correspondientes a la línea Ecociudad por parte del Isvimed, que expuso la concejala Dora Saldarriaga, hablan por sí solos de la gestión en este cuatrienio. Los proyectos apoyados financieramente en mejoramiento integral de barrios tienen un indicador cumplimiento del 0% en los primeros tres años.

El indicador de cumplimiento de hogares beneficiados con adquisición de vivienda por parte del sector público va en el 7%, el de los hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda en zona rural está en 43%, el de los hogares que han superado el déficit cuantitativo de vivienda asciende al 20% y el de los hogares con enfoque diferencial beneficiados con adquisición de vivienda alcanza el 11%.

Y eso que las metas de esta alcaldía no eran ambiciosas. El Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 prometió construir 5.720 viviendas, que no cubren ni a la tercera parte del déficit cuantitativo de vivienda que padece Medellín. Para completar, los apartamentos construidos no llegan ni a los 1.000 y el proyecto estrella de los tres que formuló Quintero para vivienda social en su cuatrenio, Brezze, planeado para 1.120 viviendas, no tiene ni un ladrillo puesto.