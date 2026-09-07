Maratón Medellín 2026: ¿Cómo están los corredores que tuvieron complicaciones de salud tras su participación?

Con el paso de las horas se han conocido nuevos reportes sobre el estado de salud de los dos corredores que resultaron con complicaciones de salud tras participar en la Maratón Medellín-2026.

Cabe recordar que, tras la competición, se reportó que una joven de 20 años y un hombre de 39 presentaron complicaciones médicas que requirieron atención de los paramédicos y el posterior traslado de los afectados a centros asistenciales de la ciudad.

Según trascendió, la joven estaba corriendo la categoría de 21 kilómetros, mientras que el hombre se había inscrito en la categoría de 42 kilómetros.

En contexto: Maratón Medellín: dos corredores sufrieron complicaciones de salud

EL COLOMBIANO conoció que, afortunadamente, el hombre ya salió del hospital del Oriente de la ciudad a donde había sido remitido. Su salida del centro asistencial se dio en la noche de este domingo 6 de septiembre.

Cabe destacar que, según informó la Alcaldía de Medellín, el corredor sufrió convulsiones durante la Maratón Medellín-2026 al parecer derivadas de sus antecedentes por epilepsia.

Infortunadamente, la corredora de 20 años sigue internada con pronóstico reservado en un centro clínico del Centro de la ciudad, luego de sufrir graves quebrantos de salud tras su participación en la competición.