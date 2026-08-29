Medellín convierte escombros en nuevas obras: ya reutilizó 2.000 toneladas de pavimento

Cada vez que una cuadrilla rompe una capa deteriorada de pavimento para reparar un bache o intervenir un tramo de la malla vial en Medellín, queda atrás una cantidad importante de material que durante años tuvo como destino inevitable convertirse en escombro. Ahora, parte de esos residuos están siguiendo otro camino. El Distrito puso en marcha un esquema para recuperar, transformar y volver a utilizar los materiales provenientes de las obras viales, con el propósito de reducir la cantidad de residuos que llegan a sitios de disposición final y disminuir la necesidad de extraer nuevos recursos naturales. Lea más: Ecobarrios: ¿una respuesta desde lo local al cambio climático? Hasta el momento, 2.000 toneladas de escombros de pavimento ya fueron aprovechadas mediante este proceso. La expectativa es que, al terminar el actual contrato de mantenimiento de la malla vial, la cifra se acerque a 10.000 toneladas.

Del escombro al pavimento reciclado

Cuando se realizan trabajos de conservación, mantenimiento o reparación —como el levantamiento de material deteriorado para ejecutar parcheos—, los residuos de pavimento son retirados y transportados hasta una planta especializada en el tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Allí dejan de ser material descartado. Después de ser procesados, pueden convertirse en Pavimento Asfáltico Reciclado (RAP) o utilizarse como insumo para las capas granulares que requieren diferentes obras de infraestructura. En otras palabras, el material que sale de una calle deteriorada puede volver al ciclo de construcción en lugar de terminar definitivamente en un sitio de disposición. El secretario de Infraestructura Física de Medellín, Jaime Andrés Naranjo Medina, destacó que esta estrategia busca cambiar la manera en que la ciudad entiende los residuos producidos por sus propias obras.

La apuesta, según explicó, es que el material sobrante no sea visto automáticamente como basura, sino como un recurso que puede tener una segunda oportunidad dentro de la infraestructura.

Un contrato que cambia el manejo de los residuos

Este es, según la información entregada por el Distrito, el primer contrato de la malla vial de la ciudad que incorpora de manera específica el aprovechamiento de RCD provenientes de estas intervenciones. Antes, buena parte de los escombros resultantes de los trabajos de la malla vial era trasladada a un botadero oficial. Ahora, el material se separa, transporta y lleva a una planta donde puede recibir un nuevo tratamiento. La intención es que este modelo no se quede en un solo contrato. La Administración pretende ampliarlo progresivamente a otras intervenciones de infraestructura para aumentar el volumen de materiales que regresan al ciclo productivo. Así, la ciudad busca avanzar hacia un esquema de economía circular, en el que los materiales puedan ser reutilizados, reciclados o transformados antes de ser descartados definitivamente. Uno de los principales beneficios está relacionado con la menor necesidad de extraer materias primas para producir nuevos materiales de construcción. Entérese: Gracias a recicladores, se aprovecharon más de 5,8 toneladas de residuos en Festival de Santa Elena Cuando parte del pavimento recuperado vuelve a utilizarse, disminuye la presión sobre recursos como piedra, arena y grava, cuya extracción implica impactos sobre los ecosistemas y sobre el territorio. También se reduce la cantidad de residuos que deben ser llevados a sitios de disposición final, lo que ayuda a disminuir las posibles afectaciones derivadas de un manejo inadecuado sobre el suelo, el agua y el aire. A esto se suma el potencial para disminuir emisiones asociadas al transporte y producción de materiales nuevos, contribuyendo a reducir la huella de carbono de las obras. La Resolución 1257 de 2021, que modificó la Resolución 472 de 2017, estableció metas progresivas para que las entidades territoriales aumenten el aprovechamiento de los RCD mediante procesos de reutilización, tratamiento y reciclaje. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Para Medellín, por ser un municipio de categoría especial, la meta fijada para 2026 es alcanzar un 50 % de aprovechamiento en peso del total de los materiales utilizados en las obras, a través de mecanismos de reutilización, tratamiento y/o reciclaje. Bloque de preguntas y respuestas: