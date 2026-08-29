Lucas Francesco, el niño que pidió un trasplante de corazón al presidente: “si no me lo hacen, pronto me puedo morir”

“Soy muy inteligente en el colegio. Me va bien en el colegio. Quiero seguir aprendiendo. Pero si no me hacen ese trasplante pronto, me puedo morir”. Con esas palabras, Lucas Francesco Murillo García, un niño de 7 años de Cúcuta, hizo un llamado al presidente Abelardo de la Espriella a través de un video que comenzó a circular en redes sociales.
Lucas nació con una cardiopatía y, según cuenta en el video, tiene solamente medio corazón. Ha pasado por tres cirugías de corazón abierto y utiliza oxígeno de manera permanente. Ahora necesita exámenes y un cateterismo en una institución de cuarto nivel que permitan avanzar en su proceso médico y determinar su ingreso a una lista para un trasplante de corazón.
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Andrea García, su madre, lleva más de un año intentando conseguir una respuesta de la Nueva EPS para que le autoricen los procedimientos que necesita: “Pedirte un favor, ya que mi mamita lleva un año luchando contra la Nueva EPS (...) para que me ingrese a una lista de trasplante de corazón”, explica Lucas.
“Dios siempre me ha ayudado y ahora quiero que ustedes me ayuden. Yo no quiero morir”, dice el niño.