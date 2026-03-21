¿Por qué ahora aparecen tantos huecos en las calles de Medellín? Experto explica las razones

Medellín no solo enfrenta aguaceros más rigurosos, sino la obsolescencia de algunas canalizaciones y estructuras que no fueron diseñadas para evacuar tanta cantidad de agua en pocos minutos. Dos datos lo confirman: el martes cayó el 34% de la lluvia promedio de todo marzo en la ciudad, algo parecido a lo que pasó el 28 de enero cuando en 44 minutos cayó lo que se esperaba en 30 días.
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La reciente socavación en la Avenida El Poblado no es un evento aislado, sino la colisión directa entre una infraestructura de mediados del siglo XX y un régimen de lluvias cada vez más extremo que desbordó cualquier modelo predictivo. Esta vulnerabilidad se ha hecho evidente en los huecos que han aparecido en vías principales. En los últimos años, hundimientos de gran magnitud han fracturado la avenida Regional a la altura del puente Horacio Toro; la autopista Sur, cerca de la Terminal; y la avenida Guayabal, en el sector de Las Chimeneas.