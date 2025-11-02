Un nuevo camino: formar mentes para prevenir el crimen

Colaboración especial de Santiago Tobón.
Hoy, cuando Medellín puede celebrar avances en seguridad impensables hace tres décadas, sería un error creer que lo logrado se sostiene solo. En los 90, la ciudad fue sinónimo de miedo, de violencia y de dolor. Una generación entera creció con la idea de que la muerte podía llegar en cualquier esquina y de que el futuro era un lujo. Algunos jóvenes, marcados por esa atmósfera, vieron en el mundo criminal una “oportunidad” rápida de dinero, reconocimiento y poder. Muchos pagaron un precio altísimo: sus vidas y, en ocasiones, las de sus familias. Si miramos al porvenir de una Medellín en el futuro, la pregunta no es solo cómo evitar volver a ese abismo, sino cómo cultivar, desde edades tempranas, un deseo de que esa vida “fácil” se vuelva innecesaria y poco deseable.
Después de encuestar a miles de niños en los colegios de la ciudad, de entender las dinámicas del crimen organizado y de probar qué podría funcionar para detener el interés en estos espacios, hemos aprendido algo que parece obvio y, sin embargo, a menudo olvidamos: el crimen compite por el deseo de los jóvenes. No se impone solo por la fuerza; seduce con promesas de pertenencia, estatus y flujo de caja inmediato. Cuando el camino legal tarda demasiado en entregar sentido y dignidad, el atajo ilegal luce menos arriesgado de lo que realmente es. Esta constatación nos obliga a correcciones profundas: no basta con “alejar” a los jóvenes del delito; tenemos que acercarlos a un proyecto de sociedad que los reconozca, los necesite y los cuide a tiempo.
Hablar de los más jóvenes nos permite encontrar una oportunidad; la cobertura educativa es casi universal en estas edades, mientras que más grandes ya hemos perdido a aquellos jóvenes en mayor riesgo. Esta edad es, entonces, el terreno donde se siembran las convicciones que sostienen decisiones futuras. En ese periodo, la identidad se forma.