Emvarias adquirió 15 nuevos camiones compactadores para agilizar tiempos de recolección en Medellín

Con una inversión de más de $15.000 millones, Emvarias modernizó su flota de vehículos incorporando 15 nuevos camiones compactadores, los cuales son modelo 2026 y cuentan con los últimos estándares ambientales EPA 21, para reducir emisiones de gases contaminantes. A esto se suman dos nuevas barredoras mecánicas para la limpieza de las vías de Medellín.

Los recursos, dice la entidad, son propios, y la adquisición de estos nuevos vehículos se hizo con el propósito de optimizar el servicio y garantizar una mejor operatividad, evitando el estancamiento de residuos en diferentes puntos críticos de la capital antioqueña.

Adicional a los estándares ambientales que harán los camiones más eficientes y menos perjudiciales, estos cuentan con un sistema de cámaras que le permitirá al conductor una mejor visibilidad, evitando accidentes y agilizando los tiempos de recolección de basuras.

“Con esto, seguimos apostando a tener una ciudad más bonita, más organizada, y prestar el servicio de manera más eficiente. En 2025 también invertimos en otros vehículos: barredoras, motocargueros y más, para mejorar la operación en la ciudad”, dijo Gustavo Adolfo Castaño, gerente de Emvarias.