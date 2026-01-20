Denuncian a médico urólogo en Medellín por presunto abuso sexual de más de 20 pacientes

A través de redes sociales se conoció una denuncia que involucra a un médico urólogo, quien, según las víctimas, ejerce en una clínica privada de la ciudad y, presuntamente, habría abusado sexualmente de 20 mujeres por medio de tocamientos indebidos.

Si bien Camila Gaviria, concejala de Medellín, señaló que muchas de ellas han interpuesto las denuncias y las pruebas ya están en manos de la Fiscalía General de la Nación para proceder con la investigación, la suspensión que recibió este profesional de la salud apenas fue de seis meses, una determinación, para ella, injusta por todo el daño que este hombre, al parecer, causó.

“Las mujeres merecemos espacios seguros y sobre todo, en las consultas médicas. Hago un llamado a la justicia para que este caso se resuelva pronto, y que estas mujeres que han sido víctimas puedan frenar esta situación y no le ocurra a otras personas. No están solas, no tengan miedo de hablar o denunciar, siempre nos han dicho que calladitas nos vemos mejor, y esa no es la situación que tenemos que enfrentar en este momento”, señaló la concejala.