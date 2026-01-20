x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Denuncian a médico urólogo en Medellín por presunto abuso sexual de más de 20 pacientes

El caso ya fue puesto en manos de la Fiscalía General de la Nación. La Alcaldía de Medellín dispuso una línea de atención exclusiva para denunciar los hechos. Conozca más detalles.

  • Imagen de referencia de una protesta para rechazar los abusos contra las mujeres. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO.
    Imagen de referencia de una protesta para rechazar los abusos contra las mujeres. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

A través de redes sociales se conoció una denuncia que involucra a un médico urólogo, quien, según las víctimas, ejerce en una clínica privada de la ciudad y, presuntamente, habría abusado sexualmente de 20 mujeres por medio de tocamientos indebidos.

Lea más: Caso ‘Matador’: ya van 11 del equipo de Petro con denuncias de maltrato o violencia contra mujeres

Si bien Camila Gaviria, concejala de Medellín, señaló que muchas de ellas han interpuesto las denuncias y las pruebas ya están en manos de la Fiscalía General de la Nación para proceder con la investigación, la suspensión que recibió este profesional de la salud apenas fue de seis meses, una determinación, para ella, injusta por todo el daño que este hombre, al parecer, causó.

“Las mujeres merecemos espacios seguros y sobre todo, en las consultas médicas. Hago un llamado a la justicia para que este caso se resuelva pronto, y que estas mujeres que han sido víctimas puedan frenar esta situación y no le ocurra a otras personas. No están solas, no tengan miedo de hablar o denunciar, siempre nos han dicho que calladitas nos vemos mejor, y esa no es la situación que tenemos que enfrentar en este momento”, señaló la concejala.

¿Qué dice la Alcaldía de Medellín?

Respecto a este caso, desde la Secretaría de las Mujeres se confirmó que han recibido varias denuncias a través de la línea 123 Atención Mujer Medellín, sin embargo, ante la cantidad de llamadas por esta y otras situaciones de abuso, se activó una línea de atención prioritaria: 3214677071.

“Al comunicarse a esta línea, podrán ser atendidas por nuestras duplas psico jurídicas, y de ahí serán remitidas a nuestro mecanismo de defensa técnica donde van a ser acompañadas en todo el proceso judicial para así lograr que este caso no quede en la impunidad. Desde la Alcaldía de Medellín rechazamos cualquier tipo de violencia contra las mujeres, especialmente en un espacio seguro que debe ser toda la atención médica”, precisó Valeria Molina Gómez, secretaria de las mujeres en la capital antioqueña.

Lo que dijo la Clínica Las Vegas

Ante los señalamientos que ha recibido la Clínica Las Vegas tras, supuestamente, ser el lugar donde ejerce este profesional de la salud, la entidad se pronunció a través de un comunicado en redes sociales negando cualquier relación con este médico urólogo, y ratificando que él no hace parte del equipo de la clínica.

“La Clínica Las Vegas opera de manera independiente de la copropiedad en la que presta sus servicios el profesional y no comparte estructura jurídica o administrativa con la misma, la cual es una entidad independiente y ajena a nuestro control operativo”, expresó en uno de los apartados del comunicado.

Además, dijo: “Rechazamos firmemente cualquier conducta que atente contra la integridad de las personas y colaboramos, dentro del marco legal, con las autoridades competentes cuando se presentan situaciones que vulneran estos principios”.

Siga leyendo: Condenaron a docente por abusar sexualmente de la exseñorita Bogotá, María Camila Correa, cuando era niña

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿A dónde llamar para denunciar abusos médicos en Medellín?
La Alcaldía de Medellín habilitó la línea de atención prioritaria 3214677071 y la Línea 123 Mujer, donde brindan acompañamiento psico-jurídico y defensa técnica para procesos judiciales por violencia sexual.
¿Cuál es la situación jurídica del médico urólogo denunciado?
Actualmente, el caso se encuentra en etapa de investigación por la Fiscalía General de la Nación. Se ha reportado una suspensión de seis meses del ejercicio profesional, aunque las víctimas exigen medidas más severas.
¿El urólogo denunciado trabaja en la Clínica Las Vegas?
No. La Clínica Las Vegas emitió un comunicado oficial aclarando que el profesional no pertenece a su equipo médico ni tiene relación administrativa con la entidad, operando en una copropiedad independiente.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida