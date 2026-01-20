Con trasbordos y paciencia sortean daño en vía a Prado: “Me demoro dos horas más para llegar a la casa”

Viajar entre San Antonio de Prado e Itagüí se ha convertido en una odisea de hasta cuatro horas. Tras el colapso del puente sobre la quebrada La Limona, los habitantes enfrentan un caos diario que los obliga a realizar transbordos a pie o quedar atrapados en congestiones interminables que han duplicado sus tiempos de desplazamiento. Marta Jaraba, quien trabaja en oficios varios en Envigado, aseguró que le toca salir 40 minutos antes de su casa para tomar el bus y bajar hasta el punto donde se hace el transbordo, en el puente de la Limona, en el que le toca hacer una fila para abordar el nuevo bus. Su espera no es tanta porque lo hace cuando no es hora pico, pero señaló que en las horas pico la demora sí se puede extender más tiempo.

“Antes de este daño, yo salía de mi casa a las 4:30 p.m. para ir a mi trabajo y llegaba bien para empezar mi turno a las 6:00 p.m. Ahora me toca salir faltando 20 para las 4:00 p.m. para que no me coja el día y llegar a la misma hora. Esto nos descuadró la rutina”, expresó esta trabajadora, quien estaba haciendo fila para regresar a su casa cuando conversamos. Para hacer el viaje, Marta tiene que cruzar a pie el siniestrado puente, el cual se encuentra en obras con la esperanza de que se restablezca el paso este fin de semana. En cada lado del puente están esperando entre tres y cinco buses para llevar a los usuarios, a quienes no les cobran pasaje adicional, aunque en ocasiones les toca hacer fila porque el bus se llena. Entérese: Puente de La Limona, el de la emergencia entre Medellín e Itagüí: muchas promesas de obras que no se han ejecutado Por esta razón, Leonardo Londoño, quien vive en el barrio El Limonar y viaja diariamente hacia Medellín, expresó que son dos horas más de viaje las que se gasta en el bus, contando los transbordos, que son más ágiles según la hora. “En un recorrido normal, desde Medellín hasta mi casa me demoraba 40 minutos y ahora son dos horas más de viaje las que me demoro, por lo que me toca planear bien los viajes para no llegar tarde”, expresó Londoño. Pero si es un calvario movilizarse hacia San Antonio de Prado en bus, ni se diga para quienes lo hacen en carro particular, principalmente durante las horas pico, ya que se pueden demorar cerca de cuatro horas de recorrido, lo mismo que se gastarían haciéndolo por la vía al Túnel de Occidente, ingresando a Ebéjico para llegar hasta Heliconia y bajar por las partidas que hay hacia este municipio y Armenia Mantequilla para llegar a este corregimiento.

Así avanzan los trabajos de reparación de la socavación en el puente de la quebrada La Limona. Se espera tenerlo reparado este fin de semana. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA

Sandra López, quien vive en uno de los conjuntos residenciales de la vía vieja a San Antonio de Prado, comentó que “me demoré más de tres horas desde la glorieta de Ditaires hasta mi casa y las congestiones afectan los vehículos porque las detenciones se hacen en lomas. A mí me tocó parar porque se me recalentó el embrague”. Y ante este panorama se pensaría que los taxis harían su “agosto”, aprovechando las personas que no quieren hacer transbordos ni tampoco sacar sus carros para no aguantarse los tacos. Pero la realidad muestra otra cosa: un taxista, que en circunstancias normales podría hacer hasta 10 viajes en un día entre Itagüí y el corregimiento, actualmente, si se hace cuatro, puede darse por bien servido. Le puede interesar: Un transbordo y aumento de guardas, las soluciones para evitar el colapso en vías hacia San Antonio de Prado, Medellín Jairo Ramírez, un veterano taxista de este corregimiento, aseguró que el vehículo lo trabajan tanto él como su hijo y por estos días los ingresos no han estado tan prósperos por cuenta de la cantidad de vehículos que se represan tanto en las mañanas como en las tardes, pese a los esfuerzos de los guardas de Medellín, Itagüí y La Estrella. “La cosa está muy regular con este puente. Yo salgo a ratos y la verdad no he podido hacer muchos viajes, pero mi hijo, quien sí trabaja duro el carro, me dice que en un día se hace cuatro viajes porque se puede demorar más de una hora en un taco. Los ingresos han disminuido un 35% con este daño”, expresó Ramírez.

Y si bien en los sitios de los transbordos hay oferta comercial para quienes tienen que esperar su bus, los transeúntes prefieren agilizar el paso y siguen de largo por los establecimientos, aunque no falta quien sí haga su parada para comprar cualquier alimento para hacer menos compleja su espera. Pero todos, a su paso, observan de reojo cómo avanzan los trabajos de reparación de este puente, esperando acabar con el suplicio que, aseguran, se volvió esta rutina obligatoria para poder entrar y salir del corregimiento. Desde la Alcaldía de Itagüí aseguraron que la solución podría llegar este mismo fin de semana. Mientras tanto, salir de San Antonio de Prado seguirá siendo un calvario.

Este fin de semana reabrirían el puente