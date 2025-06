Asimismo, se bajó el requisito del promedio en aras de que no tengan tan complicado hacer las carreras. “En total, son 108.000 jóvenes con Matrícula Cero estos cuatro años, con una inversión superior a los $200.000 millones. Aparte de esto, tenemos otra cantidad de becas para que ningún joven se nos quede por fuera de la educación superior”, señaló Gutiérrez.

Sobre las postulaciones a Matrícula Cero para este semestre el alcalde también dijo que lograron reducir las condiciones para que se pueda aplicar, al pasar de diez a ocho créditos, con el fin de que algunos jóvenes que trabajan no tengan problemas para seguir haciéndolo al tiempo que estudian.

- Cursar al menos ocho (8) créditos.

- Haber aprobado mínimo ocho (8) créditos en el nivel académico cursado y financiado por Sapiencia si el caso es para renovar el beneficio.

- Matricular al menos ocho (8) créditos si se busca renovar el beneficio.

- Tener un promedio acumulado igual o superior a 3.0 si se va a renovar el beneficio.

- Conservar la condición de estudiante activo y volver a diligenciar el formulario de caracterización si se quiere renovar el beneficio.

Desde la Alcaldía de Medellín indicaron que tras la modificación del Decreto 032 de 2023, que permite flexibilizar los requisitos y ampliar el número de beneficios, “para 2025 la meta es alcanzar 58.000 beneficiarios con una inversión cercana a los $45.209 millones”.

La información ampliada sobre la convocatoria se puede encontrar en el sitio web sapiencia.gov.co.

“Si no hubiera recibido el beneficio de Matrícula Cero, probablemente estaría estudiando, pero no aquí en Medellín, sino en Florencia, Caquetá. Con Sapiencia estoy muy agradecido, pues gracias a ese beneficio tomé el riesgo de venirme acá a estudiar, trabajar, entrenar, me brindaron la oportunidad de probar cosas nuevas y salir de mi zona de confort”, dijo Franklin Cuéllar Osorio, un estudiante de Ingeniería de Software en la I.U. Pascual Bravo, que anima a otros jóvenes a postularse al programa.

Siga leyendo: ¿Tiene problemas y necesita hablar? Conozca dónde están los 58 Escuchaderos que tiene Medellín