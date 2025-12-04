x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Medellín le da la bienvenida a su primer agente de tránsito en silla de ruedas: esta es su historia

La Secretaría de Movilidad ya cuenta con tres agentes con movilidad reducida, siendo William el primero en silla de ruedas. Aquí los detalles.

  • Este es William Martínez, el primer agente de tránsito en silla de ruedas que tiene Medellín. Su incorporación se dio tras un proceso formal de selección, verificación de competencias y acompañamiento de los equipos de Talento Humano. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    Este es William Martínez, el primer agente de tránsito en silla de ruedas que tiene Medellín. Su incorporación se dio tras un proceso formal de selección, verificación de competencias y acompañamiento de los equipos de Talento Humano. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
  • William llegó hace tres años al área administrativa de la secretaría y su sueño fue servir y apoyar la movilidad en las vías de la ciudad. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    William llegó hace tres años al área administrativa de la secretaría y su sueño fue servir y apoyar la movilidad en las vías de la ciudad. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 9 horas
bookmark

William Martínez Moreno se convirtió en el primer agente de tránsito en silla de ruedas en Medellín. Su llegada a la Secretaría de Movilidad marca un antes y un después en la ciudad y envía un mensaje poderoso sobre igualdad, capacidad y oportunidades reales. La incorporación del agente se dio tras un proceso formal de selección, verificación de competencias y acompañamiento de los equipos de Talento Humano, Seguridad y Salud en el Trabajo y el área operativa.

William llegó hace tres años al área administrativa de la secretaría y desde que inició siempre tuvo un sueño claro: servir a la ciudad en las vías y convertirse en un agente de tránsito. Lo que antes solo era una meta se plasmó en una realidad, reflejando lo que es la movilidad verdaderamente inclusiva.

Le puede interesar: Ojo: Envigado estrenará sus primeras cámaras de fotomultas en esta vía principal

“Estoy gratamente sorprendido de que se haya generado un proceso de inclusión real en la Secretaría de Movilidad. Pienso que las funciones de un agente de tránsito son muchas y no tengo ningún tipo de impedimento para decir que quizá me voy a limitar para ejercer alguna de ellas”, agregó el agente Moreno.

William llegó hace tres años al área administrativa de la secretaría y su sueño fue servir y apoyar la movilidad en las vías de la ciudad. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
William llegó hace tres años al área administrativa de la secretaría y su sueño fue servir y apoyar la movilidad en las vías de la ciudad. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín

Para su llegada, la Secretaría realizó adecuaciones laborales y físicas: adaptación de espacios, herramientas de apoyo, ajustes en procedimientos internos y la asignación de tareas acordes con su perfil. Gracias a esto, William podrá cumplir funciones como la gestión administrativa de procesos sancionatorios, el seguimiento a operativos y el apoyo a campañas de cultura vial, contribuyendo de manera activa a la misión institucional.

Su vinculación representa el resultado de un proceso de selección y verificación de competencias, y viene acompañada de todas las adecuaciones necesarias para que pueda desarrollar plenamente sus funciones”, expresó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.

Entérese: 40 años de un legado: el primer trasplante de corazón en Colombia se hizo en una clínica de Medellín en 1985

Con esta vinculación, la Secretaría de Movilidad ya cuenta con tres agentes con movilidad reducida, siendo William el primero en silla de ruedas. Un avance que rompe estereotipos y amplía las posibilidades de participación en roles que históricamente han sido para personas sin ninguna discapacidad.

Desde la Secretaría de Movilidad seguiremos abriendo puertas, garantizando espacios accesibles y demostrando que la inclusión es una decisión que transforma instituciones y ciudades”, concluyó el secretario.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida