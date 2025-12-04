Exportaciones de Colombia cayeron 0,2% en octubre por fuerte baja del petróleo

De acuerdo con la información de exportaciones del Dane, en octubre las ventas externas del país alcanzaron US$4.300,5 millones, lo que representó una disminución de 0,2% frente a octubre de 2024.

Este resultado estuvo explicado principalmente por la caída de 19,0% en el grupo de combustibles y productos de industrias extractivas, que sigue siendo uno de los pilares del comercio exterior colombiano. En el caso del petróleo, el país exportó 13,5 millones de barriles de crudo, lo que representó una caída de 10,6% frente a octubre de 2024, confirmando la debilidad del sector energético. Y es que en octubre de 2025, las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas sumaron US$1.507,3 millones, con una contracción de 19,0% anual. Este comportamiento se explicó principalmente por la disminución de las ventas de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (-22,1%).

Las exportaciones del grupo de manufacturas totalizaron US$1.004,4 millones en octubre de 2025 y registraron un crecimiento de 6,6% frente al mismo mes del año anterior. Este resultado estuvo explicado por el aumento de las ventas externas de: Maquinaria y equipo de transporte: +24,7%. Productos químicos y productos conexos: +5,1%. Las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas alcanzaron US$1.325,4 millones en octubre, con un fuerte crecimiento de 32,2% frente a octubre de 2024. El resultado se explicó principalmente por el aumento de las exportaciones de café sin tostar, descafeinado o no y bananas (incluso plátanos), frescas o secas.

En comparación con octubre de 2024, las exportaciones del grupo de otros sectores disminuyeron 8,0%. Esta caída se explicó fundamentalmente por la reducción en las ventas de oro no monetario.

Exportaciones acumuladas enero-octubre crecieron 1,7%

En el periodo enero – octubre de 2025, las exportaciones colombianas sumaron US$41.639,9 millones, lo que representó un aumento de 1,7% frente al mismo periodo de 2024. Por grupos, el comportamiento fue mixto: Combustibles y productos de industrias extractivas totalizaron US$16.197,4 millones y cayeron 17,0%, debido principalmente a la reducción de las ventas de petróleo y derivados, hulla, coque y briquetas.



Además: EPM sella alianza con Erco y fondo europeo para construir mega parque solar en Colombia

Agropecuarios, alimentos y bebidas observaron exportaciones por US$12.710,6 millones, con un crecimiento de 36,0%, impulsado por café sin tostar y aceite de palma. Las manufacturas alcanzaron US$9.123,1 millones, con un incremento de 4,3%, explicado por el desempeño de productos químicos, maquinaria y equipo de transporte. Otros sectores crecieron 8,0%, debido principalmente al aumento en las exportaciones de oro no monetario.

Estados Unidos lidera los destinos de exportación

En octubre de 2025, el principal destino de las exportaciones colombianas fue Estados Unidos, con una participación de 28,8% del valor total exportado. Le siguieron, en su orden, Panamá, Canadá, India, China, Brasil y México.

En octubre de 2025, el principal destino de las exportaciones colombianas fue Estados Unidos, con una participación de 28,8% del valor total exportado. Le siguieron, en su orden, Panamá, Canadá, India, China, Brasil y México.

En el acumulado enero – octubre de 2025, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio comercial de Colombia, con una participación de 29,8%. Le siguieron Panamá, India, Países Bajos, Brasil, Ecuador y China. En conjunto, las cifras muestran un comercio exterior colombiano marcado por la debilidad del sector de combustibles, especialmente el petróleo, mientras el crecimiento del agro y, en menor medida, de las manufacturas, ha permitido sostener el balance general de las exportaciones en 2025.