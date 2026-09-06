Por tercer día, Medellín no alcanza la meta de ahorro de agua, ¿qué viene ahora?

Empresas Públicas de Medellín (EPM) confirmó que durante la tercera jornada, el pasado viernes, de la estrategia de ahorro de agua aumentó el consumo responsable en Medellín y el Valle de Aburrá. Además, el esfuerzo todavía está lejos de las metas fijadas para enfrentar las condiciones de sequía asociadas al fenómeno de El Niño.
Ante estos resultados, analistas se preguntan si será necesario avanzar hacia un racionamiento del servicio de acueducto, si el consumo no disminuye y continúan cayendo los niveles de los sistemas de abastecimiento.
Los datos conocidos, hasta ahora, muestran que, aunque hubo una mejora frente a las jornadas anteriores, ninguno de los tres sistemas evaluados alcanzó el ahorro requerido por EPM.
En Piedras Blancas, el ahorro llegó a 27 litros diarios por vivienda o local, frente a una meta de 92 litros. En La Fe fueron 15 litros, cuando el objetivo es de 70 litros, mientras que en Río Grande el ahorro apenas alcanzó seis litros diarios, también frente a una meta de 70 litros.
De acuerdo con la empresa de servicios, durante los fines de semana, es cuando tradicionalmente aumenta el consumo de agua. EPM insiste en que cada litro cuenta y mantiene el llamado a los ciudadanos para evitar desperdicios.
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