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Metro de Medellín reanudó su operación tras fuerte temblor

La empresa evaluó la integridad del viaducto del metro y los metrocables. No se reportaron personas lesionadas en el sistema de transporte.

  • El Metro inspecciona la integridad de su infraestructura tras el sismo de este lunes. Foto: Jaime Pérez Munévar.
    El Metro inspecciona la integridad de su infraestructura tras el sismo de este lunes. Foto: Jaime Pérez Munévar.
El Colombiano
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hace 11 horas
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El Metro de Medellín reanudó la prestación de su servicio luego del fuerte temblor de tierra que se sintió durante la mañana de este lunes en la capital antioqueña.

Desde las primeras horas de la mañana, como medida preventiva, el sistema había suspendido el funcionamiento de la línea A y B de metro pesado, con el objetivo de inspeccionar la integridad tanto de la vía férrea como del viaducto.

De igual forma, el metro cerró temporalmente el servicio de las líneas de metrocable H, J, K, L, M y P.

“Hasta este momento no tenemos reporte de personas heridas en la Red Metro debido al sismo. Personal técnico avanza en la inspección de la infraestructura en estaciones, viaducto y pilonas con el fin de restablecer el servicio comercial”, señaló la empresa.

Las únicas líneas que continuaron funcionando fueron el Tranvía de Ayacucho y las líneas de buses 1, 2 y O.

Hacia el mediodía de este lunes, el Metro dio un parte de tranquilidad y señaló que nuevamente estaban en operación las líneas A y B y las líneas del metrocable J, K, M y P.

Hacia las 12:50, todavía permanecían cerradas las líneas H y L del metrocable.

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