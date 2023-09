A pesar de que en su periodo como concejal respaldó la administración de Daniel Quintero y que una vez fuera de la corporación ha seguido teniendo influencia en dependencias como la Secretaría de Educación , Albert Corredor , candidato por el movimiento Medellín nos Une, afirmó en el Gran Debate de la alcaldía de Medellín organizado por EL COLOMBIANO que su candidatura no está respaldada por Quintero .

En su primera intervención, Corredor, administrador de empresas de Eafit, aseguró que no era el candidato ni de Uribe, ni de Petro ni de Quintero, sino “de la gente” .

Minutos más tarde, como réplica a una intervención del candidato Federico Gutiérrez sobre cómo atender la desnutrición crónica de los y las niñas más vulnerables con el Programa Buen Comienzo, Corredor le recriminó a Gutiérrez por el aumento en las cifras de desnutrición aguda que se presentó en su gobierno. “Usted lo está prometiendo (disminuir la desnutrición), pero no lo hizo (...) Hoy en nuestra ciudad tenemos a nuestros niños muriéndose de hambre . Si nos comparamos con La Guajira tenemos las mismas cifras”, aseguró.

Sin embargo, varios candidatos le preguntaron cómo pensaba financiar esas obras tan ambiciosas, por ejemplo, los cinco metrocables no hacen parte del plan maestro del Metro de Medellín. Asimismo, el candidato Juan David Valderrama le cuestionó que su campaña se hace con “carros diesel, buses viejos y motos sin casco”.

Como respuesta, Corredor aseguró que esos cinco metrocables no se harán todos en su administración, pero dijo que en eventual mandato “esos proyectos van porque van, porque aquí hay un gerente, no un político, yo no vivo de la política”, afirmó.