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Ya está en Colombia el primero de los nuevos vagones del metro de Medellín: así serán

La estructura inicia su viaje desde el puerto de Cartagena hasta los talleres del Metro en Bello, norte del área metropolitana de Medellín. Paulatinamente irán arribando los demás para completar la totalidad de trenes que incrementará en 20% la capacidad del sistema.

  • Esta parte del tren llegará próximamente al país para continuar su ensamblaje en los talleres del Metro, ubicados en Bello. Foto: Cortesía
    Esta parte del tren llegará próximamente al país para continuar su ensamblaje en los talleres del Metro, ubicados en Bello. Foto: Cortesía
  • El proyecto de nuevos trenes alcanza un 30 % de avance con hitos en el proceso de ensamblaje. Foto: Cortesía
    El proyecto de nuevos trenes alcanza un 30 % de avance con hitos en el proceso de ensamblaje. Foto: Cortesía
  • En Huehuetoca (México) avanza el ensamblaje del tren prototipo, clave para validar el proceso de ensamblaje y de todos los sistemas de los nuevos trenes.
    En Huehuetoca (México) avanza el ensamblaje del tren prototipo, clave para validar el proceso de ensamblaje y de todos los sistemas de los nuevos trenes.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Proveniente de México, arribó al país el primer vagón de los 13 nuevos que ya están en proceso de ensamblaje y que tendrá el metro de Medellín para fortalecer su operación.

El proyecto de nuevos trenes alcanza un 30 % de avance con hitos en el proceso de ensamblaje. Foto: Cortesía
El proyecto de nuevos trenes alcanza un 30 % de avance con hitos en el proceso de ensamblaje. Foto: Cortesía

La inversión total en la renovación del sistema de transporte es de $515.000 millones y, con los nuevos trenes, en 2027 tendrá el 20% más de capacidad, menores tiempos de espera y un mejor servicio para millones de usuarios.

Esta primera “caja”, como también se le dice al vagón de los 13 nuevos trenes, llegó al puerto de Cartagena e inicia su desplazamiento por tierra para terminar su ensamblaje en los talleres del Metro, en Bello, norte del área metropolitana de Medellín.

¿Por qué se construye un tren prototipo en México?

De manera paralela, en Huehuetoca, México, avanza el ensamblaje del tren prototipo, el primero que se construye antes de producir toda la flota en Antioquia. Este tren es esencial para validar la línea de ensamblaje que será aplicada en los talleres del Metro de Medellín.

Según la Empresa Metro, paulatinamente irán llegando las demás piezas. “Todo esto es posible gracias a los recursos aportados por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia”, dijo en su cuenta oficial de X.

El propósito con los nuevos trenes es reducir los tiempos de espera en estaciones, al pasar de 3:00 a 2:20 minutos en promedio, mejorando así la calidad del servicio.

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En Huehuetoca (México) avanza el ensamblaje del tren prototipo, clave para validar el proceso de ensamblaje y de todos los sistemas de los nuevos trenes.
En Huehuetoca (México) avanza el ensamblaje del tren prototipo, clave para validar el proceso de ensamblaje y de todos los sistemas de los nuevos trenes.

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Preguntas y respuestas

¿Cuándo entrarán en operación los nuevos trenes del Metro de Medellín?
La incorporación será gradual a medida que avance el ensamblaje y las pruebas técnicas. El proyecto contempla que los beneficios en capacidad y frecuencia se reflejen plenamente hacia 2027.
¿Cómo mejorarán el servicio los nuevos trenes del Metro?
Los nuevos trenes permitirán aumentar la capacidad del sistema en un 20 % y reducir los tiempos promedio de espera entre trenes, especialmente durante las horas de mayor demanda.
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