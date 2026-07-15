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Consejo de Estado admite dos demandas contra el Pacto Histórico, ¿podría perder su personería jurídica?

La Sección Quinta deberá estudiar de fondo los argumentos presentados en las dos querellas y definir si las actuaciones del CNE se ajustaron a la normativa vigente.

  • Pacto Histórico. Foto: Colprensa
    Pacto Histórico. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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El Consejo de Estado admitió dos demandas presentadas por el estudiante de Derecho Samuel Ortiz, recursos que cuestionan decisiones del CNE relacionadas con la incorporación de Colombia Humana al Pacto Histórico y que podrían tener efectos sobre la personería jurídica de la coalición política.

Semana dio a conocer los autos mediante los cuales la Sección Quinta del alto tribunal dio trámite a las acciones judiciales interpuestas contra resoluciones expedidas por el CNE.

La primera demanda fue admitida el pasado 6 de julio por el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil y busca la nulidad de la Resolución 11232 del 4 de diciembre de 2025, mediante la cual el CNE ordenó registrar una modificación estatutaria del movimiento político Colombia Humana, aprobada en una asamblea extraordinaria realizada el 21 de septiembre de ese año.

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Posteriormente, el despacho del magistrado Vanegas admitió una segunda demanda en contra de las resoluciones 1299 y 1629 del CNE, actos administrativos con los que se aprobó la fusión por absorción de Colombia Humana dentro del movimiento Pacto Histórico.

¿Por qué el demandante cuestiona la fusión entre Colombia Humana y el Pacto Histórico?

Según Ortiz, estas decisiones habrían sido adoptadas con una posible “infracción de normas superiores y falsa motivación”, debido a que el CNE aprobó inicialmente la absorción del partido y posteriormente resolvió los recursos de reposición presentados contra esa determinación.

El demandante señaló que el trámite no habría verificado de manera adecuada el cumplimiento de los estatutos internos de Colombia Humana.

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Además, cuestionó la legalidad de la convocatoria de la Asamblea Nacional Extraordinaria que aprobó cambios estatutarios y posteriormente avaló la fusión.

De acuerdo con Ortiz, dicha asamblea fue convocada por la denominada Dirección Nacional del Poder Popular Constituyente, una instancia que, según su argumento, no hacía parte de la estructura orgánica del movimiento ni tenía facultades para convocar al máximo órgano de dirección.

Ahora, la Sección Quinta del Consejo de Estado deberá estudiar de fondo los argumentos presentados en las dos demandas y definir si las actuaciones del CNE se ajustaron a la normativa vigente.

El proceso podría tener consecuencias sobre la continuidad de la personería jurídica del Pacto Histórico.

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Petro y Cepeda liderarán la reorganización del Pacto Histórico

Una vez salga el presidente Gustavo Petro de la Casa de Nariño el próximo 6 de agosto, seguirá liderando el proyecto opositor del Pacto Histórico junto al excandidato Iván Cepeda; así lo dejó saber la colectividad a través de un comunicado emitido el pasado 28 de junio.

El partido oficialista, que a partir del 7 de agosto pasará a ser oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella, vio con buenos ojos la reunión que hubo días atrás entre el actual mandatario y el senador que aspiró a la Presidencia y ocupó el segundo lugar.

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En la misma misiva reconocieron a los dos como “líderes de este proceso histórico” y agregaron que ahora buscarán “consolidar una oposición social y política democrática”.

La colectividad anunció en su comunicado que ya está en la preparación de las candidaturas y las campañas para las elecciones de gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos, las cuales se harán en octubre de 2027. También les hizo un llamado a sus militantes a fortalecer “la organización, la unidad y la movilización popular”.

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“Convocamos a promover encuentros, asambleas y espacios de diálogo en todo el país para fortalecer la organización del Pacto Histórico, construir el Frente Amplio por la Vida y preparar las próximas tareas políticas y electorales”, subrayó el partido.

El partido de izquierda pasará de ser la colectividad del oficialismo a ser la oposición tras unas de las elecciones más polarizadas en la historia reciente, según medios como The Economist, que destacó las dos propuestas opuestas que presentaban los candidatos que hasta el 21 de junio se disputaron la carrera a la Presidencia en una segunda vuelta.

La cara visible será la del senador Iván Cepeda, quien, al ser segundo en la contienda electoral, ocupará, según el Estatuto de Oposición, esa curul en el Congreso de la República. Su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, estará en la Cámara de Representantes.

Junto a ellos dos, el Pacto contará con 25 curules en el Senado y 42 en Cámara, las cuales fueron conseguidas tras las elecciones del pasado 8 de marzo. Pese a que fue un aumento para esa colectividad, deberán negociar con otros partidos para ser mayorías, pues en el caso del Senado se requiere al menos más de 54 escaños y en Cámara más de 94 para ser la mayoría absoluta.

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Preguntas y respuestas

¿Quién presentó las demandas contra las decisiones del CNE?
Las demandas fueron presentadas por Samuel Ortiz, estudiante de Derecho, quien cuestiona decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionadas con la incorporación de Colombia Humana al Pacto Histórico.
¿Qué entidad admitió las demandas?
La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió los recursos judiciales y será la encargada de estudiar los argumentos de fondo.
¿Qué decisiones del CNE están siendo cuestionadas?
Una de las demandas pide anular la Resolución 11232 del 4 de diciembre de 2025, con la que el CNE registró una modificación estatutaria de Colombia Humana. La segunda cuestiona las resoluciones 1299 y 1629, mediante las cuales se aprobó la fusión por absorción de Colombia Humana dentro del Pacto Histórico.
¿Qué argumento principal plantea Samuel Ortiz en sus demandas?
Ortiz sostiene que las decisiones del CNE podrían haber incurrido en una “infracción de normas superiores y falsa motivación”, porque considera que no se verificó correctamente el cumplimiento de los estatutos internos de Colombia Humana.
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