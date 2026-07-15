Consejo de Estado admite dos demandas contra el Pacto Histórico, ¿podría perder su personería jurídica?

El Consejo de Estado admitió dos demandas presentadas por el estudiante de Derecho Samuel Ortiz, recursos que cuestionan decisiones del CNE relacionadas con la incorporación de Colombia Humana al Pacto Histórico y que podrían tener efectos sobre la personería jurídica de la coalición política. Semana dio a conocer los autos mediante los cuales la Sección Quinta del alto tribunal dio trámite a las acciones judiciales interpuestas contra resoluciones expedidas por el CNE. La primera demanda fue admitida el pasado 6 de julio por el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil y busca la nulidad de la Resolución 11232 del 4 de diciembre de 2025, mediante la cual el CNE ordenó registrar una modificación estatutaria del movimiento político Colombia Humana, aprobada en una asamblea extraordinaria realizada el 21 de septiembre de ese año. Lea también: Juez ordena a Petro retractarse de sus señalamientos contra el conjuez del CNE Hollman Ibáñez, ¿qué dijo? Posteriormente, el despacho del magistrado Vanegas admitió una segunda demanda en contra de las resoluciones 1299 y 1629 del CNE, actos administrativos con los que se aprobó la fusión por absorción de Colombia Humana dentro del movimiento Pacto Histórico.

¿Por qué el demandante cuestiona la fusión entre Colombia Humana y el Pacto Histórico?

Según Ortiz, estas decisiones habrían sido adoptadas con una posible “infracción de normas superiores y falsa motivación”, debido a que el CNE aprobó inicialmente la absorción del partido y posteriormente resolvió los recursos de reposición presentados contra esa determinación. El demandante señaló que el trámite no habría verificado de manera adecuada el cumplimiento de los estatutos internos de Colombia Humana. Conozca: Petro atacó a Juan Guillermo Cuadrado con historia personal por decir que ahora “cesó la horrible noche”, ¿cruzó la línea? Además, cuestionó la legalidad de la convocatoria de la Asamblea Nacional Extraordinaria que aprobó cambios estatutarios y posteriormente avaló la fusión. De acuerdo con Ortiz, dicha asamblea fue convocada por la denominada Dirección Nacional del Poder Popular Constituyente, una instancia que, según su argumento, no hacía parte de la estructura orgánica del movimiento ni tenía facultades para convocar al máximo órgano de dirección. Ahora, la Sección Quinta del Consejo de Estado deberá estudiar de fondo los argumentos presentados en las dos demandas y definir si las actuaciones del CNE se ajustaron a la normativa vigente. El proceso podría tener consecuencias sobre la continuidad de la personería jurídica del Pacto Histórico. En otras noticias: La confesión del ‘Cura’ Hoyos sobre compra de votos para Cepeda: “A mí no me digan que no compraron”

Petro y Cepeda liderarán la reorganización del Pacto Histórico

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