Consejo de Estado admite dos demandas contra el Pacto Histórico, ¿podría perder su personería jurídica?

El Consejo de Estado admitió dos demandas presentadas por el estudiante de Derecho Samuel Ortiz, recursos que cuestionan decisiones del CNE relacionadas con la incorporación de Colombia Humana al Pacto Histórico y que podrían tener efectos sobre la personería jurídica de la coalición política.
Semana dio a conocer los autos mediante los cuales la Sección Quinta del alto tribunal dio trámite a las acciones judiciales interpuestas contra resoluciones expedidas por el CNE.
La primera demanda fue admitida el pasado 6 de julio por el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil y busca la nulidad de la Resolución 11232 del 4 de diciembre de 2025, mediante la cual el CNE ordenó registrar una modificación estatutaria del movimiento político Colombia Humana, aprobada en una asamblea extraordinaria realizada el 21 de septiembre de ese año.
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Posteriormente, el despacho del magistrado Vanegas admitió una segunda demanda en contra de las resoluciones 1299 y 1629 del CNE, actos administrativos con los que se aprobó la fusión por absorción de Colombia Humana dentro del movimiento Pacto Histórico.