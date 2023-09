La cosa es que el anuncio, que fue respaldado con cuidadas imágenes de los renders de la obra, se hizo a medias: si bien a las afueras de la estación Acevedo ya avanza la intervención —que se anunció con un video de la EDU que reseña la demolición de un box culvert— hay tuercas sueltas que a la comunidad no dejan de generarle ruido y que ponen en vilo varias de las promesas del proyecto.

La mayor inquietud tiene que ver con los diseños finales de la obra. Dice Valeria Londoño, habitante de Santa Cruz —donde tiene lugar el proyecto— que los renders que les han compartido en las socializaciones no coinciden con el polígono que hoy la Alcaldía interviene. “Mostraron unos renders que no tienen nada qué ver con el predio a tratar, que va de Tricentenario a Acevedo. Hasta han mostrado renders con los límites entre Bello y Medellín”, afirma. Según Valeria, en la zona se enteraron del arranque de obras por la publicación en redes del alcalde. Lo que allí no logran comprender es en realidad qué se levantará con el proyecto porque, según esta ciudadana, todavía no hay diseños. Ella, que dice que la labor de socialización ha sido poco pedagógica, solicitó esta información ante la EDU, pero solo recibió “unos renders muy alejados de la realidad”.

Similar es el parte de Juan David Cossio, otro habitante de la zona, quien afirma que la intervención se ha convertido en un vaivén. “Vea, es que nos dicen muchas cosas pero no nos muestran nada físico, ni planos ni diseños. La obra se supone que ya debió empezar, pero no se ve absolutamente nada. Sí, ya han tumbado casas y locales, pero muchos terrenos están llenos de basura y otras se están usando como parqueaderos”, dice.

Y agrega, reforzando lo que Valeria denuncia: “Las palabras todo el mundo las dice muy bonitas, pero no hay nada concreto: este es el plano o estos son los diseños. Nada, simplemente muestran una foto hecha con internet, con una cancha y muchas zonas verdes”.