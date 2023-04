Nómadas digitales, Airbnb y falta de viviendas: Medellín no tiene dónde vivir

Entonces, la escasez de apartamentos disponibles y la alta demanda de locales y extranjeros elevó por las nubes los arriendos. No hay cama para tanta gente, o mejor aún, esta es una ciudad que no tiene dónde vivir.

Y esa deuda, que venimos arrastrando desde hace décadas, se volvió más dramática ahora que se combinaron todos los factores críticos a la vez: hay un declive en la construcción de vivienda, la entrega de los apartamentos ya vendidos está demorada por los coletazos económicos y logísticos de la pandemia, no hay más suelo de expansión disponible, hay un cambio demográfico porque cada vez más personas viven solas o se forman familias más pequeñas y, como si no fueran elementos suficientes de una tormenta perfecta, cada vez llegan más extranjeros, unos por turismo, otros por periodos cortos de trabajo, atraídos todos porque es un destino agradable y barato gracias a las ventajas de un dólar que cada vez vale más frente al peso.

“En esta cuadra solo quedamos Luzmila, la señora de la tienda, y nosotros. Las familias acá se extinguieron, este ya no es el barrio nuestro, es de los turistas”. Hace 68 años que doña Gabriela Gómez ha visto la transformación de Manila asomada por el balcón de la casa que comparte con su hija, su yerno y su nieto. Tiene 94 años, llegó en los 50 cuando había palos de poma por todo lado y la quebrada Castropol bajaba tan limpia que sus hijos se metían a hacer chacota. Recuerda con nostalgia esa época porque ya en la cuadra no queda sino Luzmila, el resto se fue y sus casas fueron acondicionadas o demolidas para abrir restaurantes, hostales, hoteles, agencias de turismo o apartamentos para Airbnb . “Ya no salgo casi a caminar, se siente uno muy extraño en el barrio porque no ve a nadie conocido”.

Las calificaciones se mueven entre comentarios de este tipo: “Amo Laureles, es muy calmado, tiene muchos árboles y buenos restaurantes. No me gusta El Poblado porque hay más ruido, más gente y fiesta”. Y de este otro: “Los centros comerciales son asombrosos: hay wifi gratis, así como espacios sin cobro de coworking. Los baños son más limpios que los de Europa y Asia”, incluso.

Y es que en la zona el metro cuadrado no baja de los $7 y $8 millones, bajita la mano, y con ese presupuesto no hay quién construya un edificio para vender apartamentos a precios de mercado. Además, lo que se arrienda en esa zona está por las nubes. Este es un dato de esta semana: en una urbanización de Ciudad del Río se ofrece un apartaestudio de 43,69 metros cuadrados en $2.500.000 o 540 dólares al mes. Ahí mismo, en el sector vecino de Sandiego, un apartamento nuevo de 80 metros cuadrados cuesta hoy $3.800.000 u 880 dólares al mes.

La gentrificación, según Natalia Castaño, directora de Urbam Eafit, tiene que ver con grupos sociales de altos ingresos que terminan desplazando a otros, de menores ingresos, en determinados puntos de la ciudad. Este fenómeno se registra en muchas ciudades del mundo, dice, pero no es la única respuesta de lo que está ocurriendo en Medellín. Entre los teóricos del urbanismo se maneja otro concepto, el de ‘turistificación’, que explica cómo el turismo también termina por desplazar a los habitantes de los destinos que frecuentan, normalmente por su mayor capacidad adquisitiva. ¿Pero entonces en Medellín no se está viviendo técnicamente una gentrificación? “Habría que analizarlo a detalle”, responde Castaño, “porque eso no está sucediendo en todo lado. Hay estratos bajos que no pueden acceder a vivienda por la falta de subsidios, porque tampoco hay tanta oferta de vivienda VIS (de interés social) y VIP (de interés social prioritario). Es una situación que se está dando en los estratos bajos y no ocurre porque otros estratos altos hayan llegado a ocupar sus espacios, sino por la posibilidad para acceder a la vivienda que se busca”. Y en el tema de los arriendos, ¿ahí sí influye el turismo?, ¿se estaría dando una turistificación? “Podría ser. En Medellín el 36% de las personas vive en arriendo y hoy están viendo con tanta demanda de otros actores, como el turismo, lo que hace ese proceso de búsqueda más difícil”. Pero el problema de fondo, explica, es uno de acceso a la vivienda, tanto propia como arrendada. “Ahí se engloba la problemática”.