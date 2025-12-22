x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

¡Ojo! El pico y placa no ha salido a vacaciones en Medellín: este lunes hay restricción para estos vehículos

Recuerde que, según la Alcaldía de Medellín, la medida se suspende a partir de este martes, por lo que los conductores deben estar pendientes si hoy tienen restricción o no.

  • Las cámaras de fotodetección de Medellín, Bello, Itagüí y Sabaneta sancionarán a aquellos conductores que piensen que el pico y placa ya salió a vacaciones. La suspensión será a partir de este martes. FOTO: Camilo Suárez
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 14 horas
Señor conductor, si usted ya está haciendo cuentas con que el pico y placa ya salió a vacaciones, esté atento que la restricción todavía se aplica en los 10 municipios del área metropolitana. Así las cosas, con base en la rotación vigente para el segundo semestre de este año, los vehículos que tengan la medida los lunes les aplicará este 22 de diciembre y con todas las sanciones de ley.

Puede leer: Ponen en orden a chivas rumberas tras 47 heridos y 3 fallecidos hasta 2024

Así las cosas, los carros particulares que tengan como último dígito el 6 y 9, deberán quedarse estacionados desde las 5:00 de la mañana y hasta las 8:00 de la noche, al igual que las motocicletas de 2 y 4 tiempos que tengan estos mismos números pero en su primer dígito de la placa.

Esté pendiente de la medida si se quiere evitar una multa de 604.100 pesos por transitar en horarios prohibidos, o que las autoridades le inmovilicen el vehículo en uno de los 10 municipios del Valle de Aburrá.

Hay que tener en cuenta que las sanciones las impartirán tanto los agentes de las secretarías de movilidad como las cámaras de fotodetección que están instaladas en Medellín, Bello, Itagüí y Sabaneta. En Envigado no aplica, puesto que apenas se están instalando estos dispositivos en la variante a Palmas y en la avenida Regional, ambos corredores exentos de esta restricción.

También hay corredores estratégicos en los que rige la medida en algunos municipios, mientras que en otros no, como son la autopista Sur, que solo tiene pico y placa en el tramo de Itagüí, que va desde La Aguacatala hasta el puente de Suramérica, en el límite con La Estrella. Así mismo ocurre en Bello con la autopista Norte y la avenida Regional, en este caso por temas relacionados con la glorieta de Niquía.

Esta será la última jornada del 2025 con pico y placa en todo el Valle de Aburrá, ya que a partir de este martes, 23 de diciembre, se suspende la medida hasta el lunes 19 de enero de 2026, en los horarios que rigieron durante este semestre y con la rotación establecida para el mismo periodo, informaron conjuntamente el Área Metropolitana y la Alcaldía de Medellín. El retorno se hará con sanciones económicas, sin periodo de pedagogía.

Lea también: ¿Avivatos “autorizados” cobran por parquear en las calles de Sabaneta?

En cuanto al cambio del pico y placa para el primer semestre de 2026, este se dará a conocer durante las dos últimas semanas de enero, ya que esta comenzaría a regir, según expresaron desde la Secretaría de Movilidad de Medellín, el lunes 2 de febrero, con parámetros que se darán a conocer conjunto con la nueva rotación.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Hay pico y placa el lunes 22 de diciembre en Medellín?
Sí. La medida sigue vigente este lunes 22 de diciembre en Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá.
¿Qué placas tienen pico y placa hoy en el Valle de Aburrá?
Carros particulares con placas terminadas en 6 y 9 y motos cuyo primer dígito sea 6 o 9.
¿Cuándo se suspende el pico y placa en diciembre?
La medida se suspende desde el martes 23 de diciembre y regresará el lunes 19 de enero de 2026, sin semana pedagógica.
