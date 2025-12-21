¿Avivatos “autorizados” cobran por parquear en las calles de Sabaneta?

Al ya de por sí complejo panorama que implica llegar a Sabaneta durante esta temporada decembrina, otro “mal” aqueja sus calles. Según las quejas que han llegado a la redacción de este diario, el tema de la problemática de parqueo se ha vuelto un dolor de cabeza que estaría afectando hasta a la propia Alcaldía.
Le puede intertesar: Ponen en orden a chivas rumberas tras 47 heridos y 3 fallecidos hasta 2024
Según se constató, un grupo de inescrupulosos decidió aprovechar el cierre de algunas vías para volverlas sus parqueaderos privados, alegando “estar autorizados” por la Alcaldía de Sabaneta.