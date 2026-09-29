Habilitan nuevo puente peatonal en la estación Acevedo por obras de Primavera Norte

Una nueva pasarela peatonal fue habilitada para facilitar el paso de la ciudadanía a la estación Acevedo del metro, en medio de las obras que avanzan por el parque Primavera Norte.
El nuevo punto de acceso está funcionando desde el pasado lunes 28 de septiembre y conecta uno de los accesos de esa estación con la avenida Carabobo.
Le puede interesar: Así van las obras más grandes que le están cambiando la cara a Medellín
Jaime Andrés Naranjo Medina, secretario de Infraestructura Física de Medellín, señaló que el paso cuenta con señalización para facilitar el tránsito y la seguridad de los peatones.
Sin embargo, hizo un llamado a la ciudadanía a tener precaución, dado que se trata de una zona que se mantiene en obra.