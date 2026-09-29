Habilitan nuevo puente peatonal en la estación Acevedo por obras de Primavera Norte

Una nueva pasarela peatonal fue habilitada para facilitar el paso de la ciudadanía a la estación Acevedo del metro, en medio de las obras que avanzan por el parque Primavera Norte. El nuevo punto de acceso está funcionando desde el pasado lunes 28 de septiembre y conecta uno de los accesos de esa estación con la avenida Carabobo. Le puede interesar: Así van las obras más grandes que le están cambiando la cara a Medellín Jaime Andrés Naranjo Medina, secretario de Infraestructura Física de Medellín, señaló que el paso cuenta con señalización para facilitar el tránsito y la seguridad de los peatones. Sin embargo, hizo un llamado a la ciudadanía a tener precaución, dado que se trata de una zona que se mantiene en obra.

”Invitamos a todos los habitantes del sector y a los usuarios del Metro a transitar con precaución y utilizar los senderos habilitados”, expresó el funcionario. De acuerdo con el último reporte entregado por la Alcaldía, las obras del Parque Primavera Norte (antes llamado Parques del Río Norte) ya alcanzaron un porcentaje de avance general del 45%. Lea además: El antes y el después: Medellín invierte $1,2 billones para dejar como nuevos sus 421 colegios A mediados de este año, uno de los principales logros del proyecto había sido la construcción de un gran muro de contención, de 300 metros de longitud, clave para darle estabilidad al borde del río Medellín. De igual forma, otra de las obras que ha avanzado exitosamente consiste en la construcción de un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (Suds), que fue situado bajo la cancha de Villa Niza.

Actualmente, los principales frentes de obra que avanzan en el proyecto son la construcción de un jardín infantil de Buen Comienzo, un Recreo Cultural y varias obras de urbanismo. Además de estos avances de infraestructura, el gobierno distrital apuntó recientemente que el complejo ha generado más de 1.000 puestos de trabajo, en su mayoría mano de obra local ubicada en la zona de influencia del futuro espacio público. Siga leyendo: 56 Corredores Verdes oxigenan un millón de m2 en Medellín “No existe mayor honor que trabajar por nuestra ciudad y llevarla al siguiente nivel. Con este parque estamos generando empleo digno, 40 % de ellos corresponden a mano de obra de la zona. No solo está el espacio público e infraestructura de calidad sino también bienestar a través de oportunidades”, expresó por su parte el gerente de la EDU, Emiro Valdés López. En total son más de 70.000 metros cuadrados, en los que se invierten más de $216.700 millones y que buscan convertirse en el más importante sitio de esparcimiento ciudadano del nororiente de Medellín, una de las zonas de la ciudad con mayor déficit de espacio público.

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